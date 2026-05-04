Sénégal: Renégociation des contrats par le gouvernement - Le président de la République Bassirou Diomaye Faye fait le point

Plusieurs contrats ont déjà été renégociés par l'État du Sénégal afin de permettre une meilleure préservation des intérêts nationaux et une optimisation des ressources publiques. L'annonce est du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Il s'exprimait le 2 mai dernier lors d'une interview accordée à 3 médias locaux.

Il a expliqué que ces renégociations concernent notamment le secteur du bâtiment et des travaux publics (Btp), en particulier les projets de constructions scolaires et universitaires. Le chef de l'Etat soutient que ces renégociations ont permis d'obtenir des résultats concrets, avec la réalisation de salles de classe supplémentaires et l'extension de certains établissements.

Bassirou Diomaye a souligné que ces renégociations portent également sur de grands projets d'infrastructures, notamment l'autoroute Fatick-Mbour-Kaolack. Il a affirmé que l'Etat a discuté pour avoir un pourcentage conséquent. Le président de la République a indiqué que ces démarches ne doivent pas susciter d'inquiétudes, dans la mesure où elles permettent au Sénégal de bénéficier de davantage de ressources et de parts dans certains projets stratégiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Jusqu'ici, cela n'a rapporté au Sénégal que plus de parts, plus de ressources qui seront redéployées pour d'autres réalisations », a dit Bassirou Diomaye Faye.

Il n'a pas manqué de rassurer les investisseurs et partenaires économiques sur le respect des engagements du Sénégal. Il a souligné que les renégociations se déroulent dans un climat de dialogue et de concertation, sans aucune pression susceptible de fragiliser les investissements privés.

« Rien ne se fait sous la contrainte qui menace leurs investissements, car nous devons leur donner des garanties de sécurité pour leurs investissements », a dit le chef de l'État.

À travers cette approche, a-t-il dit, le gouvernement entend concilier défense des intérêts stratégiques du pays et maintien d'un climat favorable aux investissements et aux partenariats économiques.