Burkina Faso: Banques - Coris Bank International annonce une progression de 37% de son résultat net en 2025

Au 31 décembre 2025, la banque burkinabé Coris Bank International (CBI) a annoncé une progression de 37% de son résultat net après impôts par rapport au 31 décembre 2024.

Selon le rapport d'activités annuel établi par les responsables de cet établissement bancaire, ce résultat net est passé de 48 milliards de FCFA en 2024 contre 65,49 milliards de FCFA. La direction de la banque signale que ce résultat net comprend une contribution de la succursale du Niger de 2,078 milliards de FCFA.

« Cette performance confirme la capacité de résilience de la Banque et consolide son positionnement en tant qu'acteur de référence du marché bancaire national et sous-régional », a-t-elle souligné.

Le total bilan a connu une augmentation de 314 milliards avec une réalisation de 2 998 milliards de FCFA.

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Le rapport d'activités annuel indique des dépôts de la clientèle de 2 015,284 milliards de FCFA contre 1 755 milliards de FCFA en 2024. Quant aux crédits à la clientèle nets de provision, ils ont été comptabilisés à 1 327 milliards de FCFA contre 1 259 milliards de FCFA en 2024.

Le produit net bancaire (PNB), a enregistré une hausse de 6,11%, s'établissant à 139 milliards de FCFA contre 131 milliards de FCFA en 2024.

Les charges générales d'exploitation de CBI connaissent une augmentation de 7,814 milliards, se situant à 51 milliards de FCFA contre 43 milliards de FCFA en 2024.

En ce qui le concerne, le résultat brut d'exploitation a faiblement progressé de 0,21%, à 88,412 milliards de FCFA contre 88,227 milliards de FCFA en 2024.

Durant la période sous revue, le coût du risque s'est nettement amélioré de -59,34%, s'établissant à 16,454 milliards contre 40,472 milliards de FCFA en 2024. Selon les responsables de CBI, cette amélioration traduit les effets conjugués des actions d'assainissement du portefeuille et du renforcement de la stratégie de recouvrement.

Pour sa part, le résultat avant impôt a progressé de 47%, s'élevant à 72,088 milliards de FCFA contre 49,204 milliards de FCFA en 2024.

En perspectives, les responsables de CBI estiment que l'exercice 2026 s'inscrit dans un environnement économique et géopolitique toujours marqué par des incertitudes. Ils notent toutefois que les perspectives de croissance demeurent favorables pour les économies de la région et offre des opportunités importantes pour le secteur bancaire.

« Notre ambition est de maintenir le cap en poursuivant notre vision d'être la banque de référence dans les innovations et l'accompagnement de nos clients », soulignent les dirigeants de CBI. Pour ce faire, ils estiment qu'ils renouvellent leur engagement à travers leur nouveau plan stratégique 2026-2028 dénommé « Performance et résilience. »