Sénégal: Télécommunications - Un montant de 288,6 milliards de FCfa consacré aux investissements en 2025

À l'occasion de l'inauguration de la 1000 ième plaque de Fibre et de la publication de son Rapport Rse 2025, Sonatel met en avant une ambition claire : étendre l'accès à un numérique plus performant, plus inclusif et plus utile à tous. Investissements dans les infrastructures, couverture réseau, complémentarité des technologies, expérience client et impact sociétal.

«Sonatel assume une posture claire : celle d'un acteur qui investit massivement pour renforcer durablement les infrastructures numériques, élargir la couverture et répondre à la montée en puissance des usages sur l'ensemble du territoire », informe l'opérateur de télécommunications dans un communiqué de presse.

Le groupe révèle avoir en 2025, consacré 288,6 milliards FCFA à ses investissements, soit 15 % de son chiffre d'affaires, poursuivant sa volonté d'aménagement numérique du territoire. Cette dynamique a permis de soutenir l'extension des réseaux, l'accélération de la fibre, le renforcement des infrastructures mobiles, le lancement de ses offres Satellite et la consolidation d'une connectivité capable d'accompagner les besoins des particuliers, des entreprises et des institutions.

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Dans un contexte où les attentes sont de plus en plus diverses selon les usages et les territoires, le Groupe met en avant une technomix complète, associant 4G, 5G, fibre optique, faisceaux hertziens et satellite (VSsat). Cette approche, explique-t-on, vise à garantir une connectivité adaptée à chaque besoin, y compris dans les zones éloignées ou dans les environnements où la continuité de service est critique. Sonatel soutient que la mise en service de la 1 000e plaque fibre s'inscrit dans cette logique : connecter plus largement, mais aussi connecter mieux, avec des solutions complémentaires capables de couvrir l'ensemble du pays.

Au-delà de la performance technique, Sonatel entend aussi faire de l'expérience client un axe fort de sa stratégie. L'amélioration des débits sur le catalogue Fibre sans impact sur les tarifs, le développement de services digitaux comme Maxit et la recherche continue d'excellence opérationnelle traduisent une volonté de proposer une connectivité plus simple, plus fluide et plus fiable. Cette orientation s'inscrit dans une vision tournée vers la confiance, l'utilité et la création de valeur concrète pour les usagers.

Le numérique, pour Sonatel, ne se résume toutefois pas à la connectivité. «Le Groupe défend une vision dans laquelle la performance technologique doit aller de pair avec un impact social et sociétal tangible. En 2025, plus de 27 000 jeunes ont ainsi été formés aux métiers du numérique à travers les Orange digital centers, portant à 100 000 le nombre total de bénéficiaires depuis le lancement du programme. Le programme de formations certifiantes a permis d'atteindre un taux d'insertion allant jusqu'à 100% au Sénégal », lit-on dans le document.

Sonatel met également en avant la poursuite de ses actions en faveur de l'éducation, de l'inclusion numérique, du développement des territoires et de l'accès aux services essentiels, dans le prolongement de ses engagements Rse et des initiatives soutenues par sa Fondation et ses programmes d'accompagnement des communautés.