Sénégal: Forum Price à Paris - Le Directeur général de l'Apix, vante les atouts du pays aux investisseurs

À Paris, à l'occasion du Price 2026, forum consacré à la promotion des investissements et à la compétitivité économique, organisé à l'initiative de l'Ambassade du Sénégal en France, le Directeur général de l'Apix, Bakary Séga Bathily, a porté devant les décideurs économiques, institutions financières, investisseurs internationaux et une importante représentation de la diaspora sénégalaise vivant en France, un message d'une grande portée. Selon un communiqué de presse, il a affirmé que le Sénégal n'est plus un pays de promesses, il est devenu un pays de réalisations.

Dans un environnement international marqué par la recomposition des flux d'investissement, a dit M. Bathily, le Sénégal a choisi de se présenter non plus comme une destination d'espoir, mais comme un territoire de résultats concrets, porté par une stabilité institutionnelle reconnue, une vision économique affirmée et des réformes structurantes. Le patron de l'Apix a indiqué qu'avec l'entrée du pays dans l'ère de la production des hydrocarbures et la mise en oeuvre d'un Code des investissements plus audacieux, le pays affirme sa volonté de proposer aux partenaires un cadre plus rapide, plus sûr et plus compétitif, capable de répondre aux standards du capital international.

Aux côtés de Baye Matar Diop et de Ahmadou Al Aminou Lo, Ministre auprès du Président de la République chargé du suivi, du pilotage et de l'évaluation de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, cette présence institutionnelle de haut niveau a illustré une ambition commune : positionner le Sénégal comme un hub économique régional de référence, capable de rayonner bien au-delà de ses frontières. Selon le document, la forte mobilisation de la diaspora sénégalaise établie en France a également donné à cette rencontre une dimension particulière. Par sa présence, explique-t-on, cette communauté a témoigné de son attachement au développement national et de sa volonté de jouer un rôle actif dans la dynamique économique du pays.

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Considérée comme un relais stratégique entre le Sénégal et ses partenaires internationaux, la diaspora apparaît désormais comme un acteur à part entière de l'attractivité nationale, capable de contribuer à la mobilisation des réseaux, des compétences et des investissements.

Au cours de son intervention, le Directeur général de l'Apix a insisté sur une conviction forte : le Sénégal ne veut pas seulement attirer des investisseurs, il veut construire des partenaires de transformation. «Des partenaires capables d'accompagner une croissance durable fondée sur le transfert de technologies, la montée en compétence du capital humain national, la valorisation du contenu local et l'ancrage d'une prospérité partagée », lit-on dans le document.

Selon le communiqué, en marge du forum, Bakary Séga Bathily a enchaîné plusieurs rencontres stratégiques avec Business France, Bpifrance, Proparco ainsi qu'avec plusieurs investisseurs privés, afin de consolider de nouveaux partenariats à fort impact économique et social dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l'énergie, l'industrie, l'innovation et les services.

A travers cette séquence à Paris, le Sénégal a réaffirmé une orientation claire : passer d'une logique de séduction à une logique de crédibilité. Car aujourd'hui, note l'Apix, le pays ne cherche plus simplement à capter l'attention ; il entend convaincre par la preuve, rassurer par la réforme et fédérer autour d'une vision.

Le message porté lors du Price 2026 reflète ainsi un Sénégal qui change de stature : un Sénégal qui ne demande plus sa place dans l'économie mondiale, mais qui affirme désormais sa capacité à l'occuper durablement, avec l'État, le secteur privé et sa diaspora réunis autour d'une même ambition nationale.*