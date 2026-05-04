Afrique: Ethiopian Airlines remporte le prix APEX Passenger Choice Award de la meilleure compagnie aérienne d'Afrique 2026

Addis Ababa — Ethiopian Airlines a remporté le prix de la « Meilleure compagnie aérienne d'Afrique » lors des APEX Passenger Choice Awards 2026, une distinction qui témoigne de la confiance et de la fidélité des passagers qui continuent de choisir la compagnie sur l'ensemble de son réseau mondial.

Ce prix souligne l'engagement constant d'Ethiopian Airlines à offrir une expérience de voyage fluide, confortable et fiable, depuis le moment où les passagers réservent leurs vols jusqu'à leur arrivée à destination.

La qualité constante du service, le confort à bord et la fiabilité opérationnelle ont tous contribué à répondre aux attentes en constante évolution des voyageurs d'aujourd'hui.

Les APEX Passenger Choice Awards s'appuient sur des avis clients vérifiés de manière indépendante, les résultats étant entièrement déterminés par les expériences réelles des passagers.

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Cette distinction constitue ainsi un véritable vote de confiance de la part des voyageurs eux-mêmes. La reconnaissance répétée d'Ethiopian Airlines par l'APEX reflète son engagement à long terme en faveur de la qualité du service et de l'excellence opérationnelle.

À propos de cette distinction, M. Mesfin Tasew, directeur général du groupe Ethiopian Airlines, a déclaré : « Le fait que cette reconnaissance vienne de nos passagers la rend vraiment spéciale. Elle témoigne du dévouement et de l'esprit d'équipe de l'ensemble de notre personnel à travers tout notre réseau. Être nommée « Meilleure compagnie aérienne d'Afrique » nous motive à continuer d'élever nos standards et à offrir une expérience à laquelle nos clients peuvent faire confiance et qu'ils apprécient. »

De son côté, le Dr Joe Leader, PDG du groupe APEX, a déclaré : « Le fait qu'Ethiopian Airlines remporte le prix APEX 2026 de la meilleure compagnie aérienne d'Afrique reflète l'avis d'un grand nombre de passagers vérifiés. Avec plus d'un million d'évaluations de vols vérifiées recueillies via TripIt auprès de plus de 600 compagnies aériennes à travers le monde, APEX récompense les compagnies aériennes selon la méthodologie de notation la plus transparente du secteur. Ethiopian Airlines continue de faire preuve de leadership dans l'aviation africaine grâce à l'excellence de l'expérience passager, à son engagement opérationnel et à un niveau de service qui trouve un écho auprès des voyageurs à travers le continent et au-delà. »

Pour l'avenir, Ethiopian Airlines reste tournée vers l'avenir, avec des investissements continus dans des avions modernes, l'innovation numérique et l'amélioration des services sur l'ensemble de son réseau mondial en expansion. Guidée par une vision forte et une approche centrée sur l'humain, la compagnie aérienne continue de renforcer son rôle de leader dans l'aviation africaine tout en développant sa présence sur la scène internationale.