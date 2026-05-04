Togo: Faire du rugby un sport d'élite

La Fédération togolaise de rugby (FTR) a lancé un programme de formation des entraîneurs et encadreurs, animé par le Tunisien Sahraoui Mohamed, officier régional de développement de Rugby Afrique.

La discipline n'est pas populaire, comparée au foot, mais l'ambition est de poser les bases d'un rugby plus structuré, plus professionnel et mieux ancré dans le paysage sportif.

Fondée en 2001, membre de Rugby Afrique et membre associé à World Rugby depuis 2004, la FTR compte aujourd'hui 23 clubs et écoles affiliés pour 1 481 adhérents.