Ethiopie: L'ambassadeur Lamek appelle à un renforcement des investissements français en Éthiopie

Addis Ababa — L'ambassadeur de France en Éthiopie, Alexis Lamek, s'est montré optimiste quant à l'évolution de l'écosystème d'investissement éthiopien et à son potentiel pour attirer davantage d'entreprises françaises.

Il a également évoqué ses récentes discussions avec le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, le décrivant comme un partenaire très engagé dans la promotion de la coopération économique et la facilitation des investissements.

S'adressant à l'ENA, l'ambassadeur a déclaré qu'il existait une « opportunité évidente » en Éthiopie pour les entreprises internationales, soulignant l'importance de poursuivre les efforts visant à améliorer l'environnement d'investissement.

L'Éthiopie a entrepris un vaste ensemble de réformes économiques et réglementaires visant à améliorer son climat d'investissement et à attirer davantage d'investissements directs étrangers.

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Cela inclut des directives autorisant la participation étrangère aux activités commerciales sous certaines conditions, reflétant une volonté délibérée d'élargir la participation du secteur privé et d'accroître la concurrence au sein de l'économie nationale.

Grâce à ces réformes, les autorités éthiopiennes font état d'un intérêt accru des investisseurs et d'un afflux croissant de capitaux étrangers, soutenus par des efforts plus larges de libéralisation macroéconomique, notamment des réformes du secteur financier et des améliorations des services d'investissement numériques.

« J'espère que cela permettra de faire avancer les choses et que nous verrons de plus en plus d'investisseurs », a déclaré l'ambassadeur Lamek.

L'ambassadeur Lamek a spécifiquement appelé à un renforcement de la présence des investisseurs français en Éthiopie.

« Je souhaite voir davantage d'investisseurs français dans ce pays. Je pense que c'est très important », a-t-il déclaré, ajoutant que toutes les économies tirent profit de l'attraction des investissements directs étrangers.

Il a noté que les investisseurs préfèrent généralement des environnements stables, efficaces et prévisibles, soulignant l'importance d'une collaboration étroite entre les gouvernements et les plateformes d'investissement pour y parvenir.

L'ambassadeur a également souligné l'importance de prendre des décisions d'investissement éclairées, notant que les dialogues en cours contribuent à attirer davantage d'investisseurs internationaux.

Il a souligné que de nombreux investisseurs préfèrent actuellement travailler avec Ethiopian Airlines en raison de sa fiabilité et de son efficacité.

« À l'heure actuelle, la plupart des investisseurs souhaitent travailler avec Ethiopian Airlines, car c'est un partenaire très fiable et efficace. Mais je pense qu'il y a encore de la place en Éthiopie, et j'aimerais voir des investisseurs s'intéresser également à d'autres secteurs et à d'autres partenaires », a-t-il déclaré.

M. Lamek a également salué les partenariats existants, tels que la collaboration entre MIDROC Ethiopia et Carrefour, qu'il a qualifiée d'exemple marquant d'une coopération commerciale efficace.

« MIDROC, par exemple, travaille déjà en étroite collaboration avec Carrefour, et je tiens vraiment à saluer cette initiative. Il s'agit également d'une entreprise très sérieuse et solide. Mais j'aimerais voir davantage d'initiatives de ce type. C'est très prometteur pour l'avenir des relations entre nos deux pays », a-t-il ajouté.

Il a souligné que de tels modèles d'investissement reflètent un renforcement des relations économiques entre Addis-Abeba et Paris, ce qui, selon lui, aidera l'Éthiopie à attirer davantage d'entreprises internationales dans l'intérêt mutuel des deux parties.

En conclusion de son intervention, l'ambassadeur a qualifié l'engagement actuel de constructif et s'est dit confiant quant à son rôle dans le renforcement des liens économiques et le soutien au développement à long terme.