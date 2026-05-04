Ile Maurice: Arrestation mouvementée sur fond de trafic de drogue

Un habitant de Résidence Bethléem, à Rose-Belle, âgé de 27 ans, a été arrêté dans la soirée du dimanche 3 mai par des officiers de l'Anti Drug and Smuggling Unit pour trafic de drogue.

L'intervention a eu lieu vers 21 h 45 lorsque les policiers ont repéré le suspect à proximité de son domicile. Lors de la fouille, ils ont découvert plusieurs substances suspectes en sa possession, notamment 5,4 grammes de cannabinoïdes synthétiques, 1,5 gramme additionnel de la même substance, ainsi que 15 doses d'héroïne soigneusement emballées dans des morceaux de plastique. Une somme de Rs 1 000, soupçonnée de provenir de la vente de drogue, a également été saisie.

Au moment de son arrestation, la situation s'est tendue. Plusieurs proches du suspect, dont son père, ses deux sœurs ainsi que deux autres individus présents sur les lieux, auraient tenté d'entraver l'intervention des policiers.

Malgré ces perturbations, les officiers ont pu maîtriser la situation et procéder à l'arrestation du suspect, qui a été placé en détention. Une enquête est en cours.