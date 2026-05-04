Ile Maurice: Hantavirus à bord du «MV Hondius» - Trois morts et une alerte internationale

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a signalé dimanche 3 mai un foyer d'infection à hantavirus sur un navire de croisière naviguant dans l'Atlantique, faisant état de trois décès et de plusieurs cas suspects.

Hantavirus ? C'est un virus transmis à l'être humain par des rongeurs sauvages infectés - souris ou rats- qui excrètent le virus dans leur salive, urine et excréments. Une morsure, un contact direct avec ces animaux ou leurs déjections, voire l'inhalation de poussières contaminées, peuvent suffire à provoquer une infection. La maladie peut provoquer un syndrome respiratoire aigu grave, nécessitant une prise en charge médicale rapide.

C'est à bord du MV Hondius, qu'un foyer d'infection à hantavirus a été détecté. Ce navire peut accueillir environ 170 passagers et quelques 70 membres d'équipage, se trouvait dimanche au large de Praia, la capitale du Cap-Vert, alors qu'il reliait Ushuaïa, en Argentine, à l'archipel atlantique.

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Le premier à présenter des symptômes est un croisiériste néerlandais de 70 ans, décédé à bord. Son corps se trouve actuellement sur l'île de Sainte-Hélène, territoire britannique de l'Atlantique Sud, selon le porte-parole sud-africain du ministère de la Santé, Foster Mohale. Son épouse, âgée de 69 ans, a également contracté la maladie à bord avant d'être évacuée vers l'Afrique du Sud, où elle est décédée dans un hôpital de Johannesburg.

La troisième victime se trouverait toujours à bord du navire. Par ailleurs, un ressortissant britannique de 69 ans est actuellement hospitalisé en soins intensifs à Johannesburg. La compagnie exploitant le navire a également annoncé que deux membres d'équipage nécessitent des soins médicaux urgents, et que les autorités néerlandaises ont accepté de coordonner leur rapatriement depuis le Cap-Vert vers les Pays-Bas.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré sur X que l'organisation gérait l'évacuation médicale de deux passagers symptomatiques et procédait à une évaluation complète des risques. Il a souligné qu'« une action rapide et coordonnée est essentielle pour limiter les risques et protéger la santé publique ». Des investigations approfondies sont en cours, incluant des analyses de laboratoire complémentaires, des enquêtes épidémiologiques et le séquençage du virus.