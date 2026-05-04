Burkina Faso: Arsène Kouassi, un Étalon au galop

Chaque jour, nous vous présentons un des 11 nommés au prix Marc Vivien Foé, décerné par RFI et France 24 pour récompenser le meilleur joueur africain de Ligue 1. Aujourd'hui, on s'intéresse à Arsène Kouassi, l'un des deux burkinabès nommés cette année. Le joueur de Lorient est un des grands artisans de la saison réussie des Merlus. Pour sa première saison en Ligue 1, Arsène Kouassi signe des débuts remarqués.

« Oui, pourquoi pas ! Mais ce n'est pas l'objectif premier ». Quand on l'avait rencontré au mois de décembre dernier, Arsène Kouassi ne pensait pas vraiment au prix Foé. « Après, si jamais je suis nominé, ou si je dois remporter ce titre-là, ça me ferait plaisir. Mais ce n'est pas ma priorité. » Comme quoi, il y a tout de même un peu d'ambition chez ce latéral offensif et surtout fiable.

« Des qualités athlétiques largement au-dessus de la moyenne »

Pour sa première saison en Ligue 1, Arsène Kouassi est le troisième joueur le plus utilisé par Olivier Pantaloni, l'entraîneur du FC Lorient.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour Hervé Penot, consultant pour Radio Foot Internationale, l'explication tient à son profil très complet. « Les raisons, ce sont des qualités athlétiques largement au-dessus de la moyenne. Et puis il a autre chose : une capacité de dribble, sa vitesse est impressionnante, et il a une bonne qualité de centre aussi. Ce qui fait qu'il est tout à fait logique qu'il soit dans les meilleurs joueurs africains de Ligue 1. »

Avec six offrandes en championnat, Arsène Kouassi est déjà le co-meilleur passeur parmi les nommés avec l'Ivoirien Guéla Doué, ce qui fait dire à Hervé Penot qu'il pourrait rapidement voir plus loin que la Bretagne. « J'allais dire : no limit. Il a un peu le profil d'un joueur qu'on pourrait voir en Angleterre en dépit d'un gabarit pas énorme, ce n'est pas un très grand joueur. Il va falloir qu'il s'installe, qu'il confirme. La difficulté pour un joueur de haut niveau, c'est la confirmation. Et on est déjà à l'ère de la confirmation pour lui à partir de l'année prochaine ». Arsène Kouassi est né en Côte d'Ivoire, s'est formé au Burkina Faso pour se révéler en France. Il n'a pas peur de partir, pour grandir.