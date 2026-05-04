Egypte: À Liverpool, Mohamed Salah «mérite un adieu en grande pompe»

1 Mai 2026
Radio France Internationale

Arne Slot, le coach des Reds, a déclaré vendredi 1er mai que Mohamed Salah « mérite un adieu en grande pompe », confirmant qu'il s'attendait à ce que la superstar, sur le départ, revienne de blessure avant la fin de la saison.

L'attaquant égyptien, qui quittera Anfield à la fin de la saison, a dû quitter le terrain lors de la victoire 3-1 à domicile contre Crystal Palace le week-end dernier, faisant craindre qu'il ne s'agisse de son dernier match pour les Reds. Mohamed Salah a applaudi les supporters et a reçu une ovation debout en quittant le terrain.

Liverpool a confirmé mercredi dernier que Salah, 33 ans, souffrait d'une « légère blessure musculaire » et qu'il devrait pouvoir rejouer avant la fin de la saison.

De retour dans la dernière partie de la saison

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Le club se déplace à Manchester United dimanche 3 mai après trois victoires consécutives qui le placent en bonne voie pour une place en Ligue des champions la saison prochaine.

« Nous nous attendons à ce qu'il soit de retour dans la dernière partie de la saison, mais pas pour dimanche », a déclaré l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, lors de sa conférence de presse d'avant-match. « C'est un grand soulagement que sa blessure soit mineure, ce qui lui permettra de jouer pour nous et de participer à la Coupe du Monde. Et s'il y a bien un joueur qui mérite un adieu en grande pompe, c'est Mo. »

Depuis son arrivée à Anfield en 2017, Salah a inscrit 257 buts en 440 apparitions, se classant deuxième meilleur buteur de Liverpool, derrière Ian Rush et Roger Hunt.

Encore quatre matchs à disputer pour Liverpool

En décembre, il s'est publiquement disputé avec Slot, déclarant n'avoir « aucune relation » avec le Néerlandais après avoir été écarté du onze de départ pendant trois matchs consécutifs. Mais l'entraîneur de Liverpool a ensuite affirmé n'avoir « aucun problème à régler » avec le retour de l'attaquant dans l'équipe.

Liverpool, dont la défense du titre de Premier League s'est effondrée de façon spectaculaire à partir de fin septembre, a encore quatre matchs à disputer, à commencer par ce déplacement chez Manchester United.

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