Mali: Des obsèques nationales pour feu le général d'armée Sadio Camara

Le Président de la Transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'Etat, a présidé, ce jeudi 30 avril 2026, la cérémonie des obsèques nationales de feu le général d'armée Sadio Camara, ancien ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants.

La cérémonie s'est déroulée sur la place d'armes du 34e régiment du génie militaire de Bamako. Le Grand maître des Ordres nationaux était entouré, pour l'occasion, du Premier ministre, du Président du Conseil national de Transition (CNT), des membres du gouvernement ainsi que du corps diplomatique. Plusieurs délégations étrangères ont également pris part à cette cérémonie, notamment les ministres de la Défense et des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Niger, pays membres de la Confédération des Etats du Sahel (AES). Une délégation de la Guinée était également présente en plus d'anciens ministres.

A son arrivée au génie militaire, le chef suprême des Armées s'est recueilli devant la dépouille mortelle du défunt avant de signer le livre de condoléances. Cette séquence a été suivie d'une marche funèbre, le cercueil recouvert du drapeau national étant transporté sur un chariot. Au cours de la cérémonie, le Président de la Transition a remis, à titre

posthume, les insignes de général d'armée à Sadio Camara, une distinction qui vient consacrer l'engagement et le parcours de celui qui fut l'un des piliers de l'appareil sécuritaire malien. Les différents témoignages émanant de la famille, des proches, des camarades de promotion de l'École militaire interarmes de Koulikoro (EMIA) ainsi que des représentants de l'AES, ont unanimement salué les qualités humaines et le sens du devoir du défunt.

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Tous ont exprimé leur détermination à poursuivre le combat qu'il avait engagé pour la refondation et le renforcement de l'armée malienne. Dans son oraison funèbre, le Premier ministre a rendu hommage à l'abnégation d'un homme « entièrement dévoué à la Nation », tout en présentant ses condoléances à la famille et aux proches de l'illustre disparu. Il est également revenu sur son parcours militaire. La cérémonie s'est achevée par la sonnerie aux morts et un défilé des troupes avant la remise de la dépouille à la famille pour les cérémonies religieuses.