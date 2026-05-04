Afrique de l'Ouest: Décès du général d'armée Sadio Camara - L'AES présente ses condoléances au peuple malien

3 Mai 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Président de la Transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu, le jeudi 30 avril 2026 une délégation de la Confédération des Etats du Sahel (AES), conduite par le ministre de la Défense du Burkina Faso, le général Célestin Simporé.

Venue présenter les condoléances du Niger et du Burkina Faso, la délégation a salué la mémoire de l'officier émérite tombé le 25 avril 2026 lors d'une attaque de groupes armés terroristes appuyés par des sponsors étatiques étrangers à Kati. L'objectif de cette attaque lâche était de déstabiliser la Transition malienne et de briser l'espoir de l'AES qui se bat pour sa souveraineté, a déclaré le chef de délégation.

Toujours dans son intervention, à l'issue de l'audience, le général Célestin Simporé a assuré que la lutte se poursuivra avec plus d'intensité pour honorer le combat du général Camara. Le Président Goïta a remercié ses pairs de l'AES pour cette marque de solidarité et de fraternité combattante.

 

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