Cote d'Ivoire: Fête du Travail à Korhogo - Les travailleurs entre reconnaissance et revendications pour de meilleures conditions de vie

La ville de Korhogo était au rythme de la célébration du 140e anniversaire de la Fête du Travail, le vendredi 1er mai 2026, à l'esplanade de la préfecture de région. Organisée par la direction régionale du Travail du Poro, en collaboration avec les autorités préfectorales, cette commémoration a rassemblé travailleurs, autorités administratives et partenaires sociaux dans une ambiance à la fois festive et revendicative.

Au-delà de son caractère historique, cette journée a offert un cadre privilégié de dialogue entre l'État, le patronat et les organisations syndicales. Objectif : renforcer le dialogue social et améliorer les conditions de vie et de travail des populations laborieuses.

Tour à tour, les représentants des centrales syndicales, notamment Humanisme, l'UGTCI, Espoir et la FESACI, par la voix de leurs secrétaires généraux régionaux -- Dosso Mamadou, Konaté Mahamadou Lamine, Camara Fanta et Gué Arsène ont exprimé leurs doléances. Au nombre des préoccupations majeures figurent l'amélioration des conditions de travail, l'instauration d'une prime trimestrielle pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, ainsi que la prise en compte de certaines situations spécifiques au niveau local.

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Prenant la parole, Dosso Mamadou, secrétaire régional Poro de la centrale Humanisme, a dressé un bilan globalement positif. « Le bilan est satisfaisant pour nous, notamment avec la préservation de la paix en Côte d'Ivoire dans un contexte sous-régional difficile marqué par l'intégrisme violent », a-t-il déclaré. Il a également salué les efforts du Président de la République, Alassane Ouattara, notamment l'octroi de primes aux retraités du public et du privé, ainsi que la prime de fin d'année dite "prime ADO".

Cependant, des préoccupations persistent. Les syndicats ont notamment plaidé pour l'accélération des travaux de la voie reliant le stade AGC à la préfecture, axe stratégique d'entrée dans la ville, ainsi que pour une solution urgente en faveur des travailleurs des ex-districts autonomes, dont certains restent en situation précaire.

Les leaders syndicaux ont par ailleurs exprimé leur satisfaction quant au maintien au gouvernement de certains cadres originaires du Poro, notamment Fidèle Sarassoro, Mamadou Sangafowa et Amadou Coulibaly dit AM'S, saluant leur contribution au développement de la région.

En réponse aux préoccupations exprimées dans le livre blanc, le préfet de région du Poro, préfet du département de Korhogo, Karim Diarrassouba, a salué la forte mobilisation des travailleurs. Il a rassuré que l'ambition du Chef de l'État et de son gouvernement reste la satisfaction des besoins des citoyens, en particulier ceux du monde du travail.

Rendant un hommage appuyé au Président Alassane Ouattara, qu'il a qualifié de « visionnaire », le préfet a souligné les efforts consentis pour redonner dignité aux travailleurs des secteurs public et privé. Il a toutefois reconnu que des défis importants subsistent en matière d'emploi, de protection sociale et de conditions de travail.

Face à ces enjeux, Karim Diarrassouba a appelé à un engagement collectif et à un esprit civique afin d'accompagner les actions gouvernementales. « Il nous faut maintenir la paix, renforcer la cohésion sociale et oeuvrer ensemble à bâtir une Côte d'Ivoire unie, prospère et solidaire », a-t-il exhorté.

La cérémonie a été marquée par un défilé des différentes couches socioprofessionnelles de la ville, moment fort qui a illustré la diversité et le dynamisme du tissu économique local.

Il convient de rappeler que la Fête du Travail tire son origine des luttes ouvrières du 1er mai 1886 à Chicago, aux États-Unis, où des travailleurs ont revendiqué de meilleures conditions de travail, au prix de lourds sacrifices. Une histoire qui continue d'inspirer les revendications contemporaines en faveur du travail décent et du bien-être des travailleurs.