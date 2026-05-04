Cote d'Ivoire: Korhogo - Collectivités et acteurs éducatifs unissent leurs voix pour un meilleur financement de l'école

À l'occasion de la Semaine mondiale de l'éducation, la ville de Korhogo a servi de cadre, le mercredi 29 avril 2026, à une importante rencontre de réflexion sur le financement du système éducatif. À l'initiative du comité régional du Réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous du Poro (RIP-EPT Poro), acteurs institutionnels, collectivités territoriales et professionnels de l'éducation se sont réunis à la salle de conférences de l'AIBEF pour débattre des défis et perspectives du secteur.

Placée sous le thème « Le financement de l'éducation », cette rencontre visait à susciter une réflexion collective, encourager l'engagement des parties prenantes et surtout appeler à des actions concrètes pour garantir à chaque enfant et à chaque jeune un accès équitable à une éducation de qualité.

Au coeur des échanges, plusieurs communications ont permis de faire un état des lieux des investissements et initiatives en cours. Intervenant au nom du Conseil régional du Poro, Soro Ténéna et Touré Talnan ont mis en lumière les efforts consentis dans le secteur de l'éducation-formation. Entre 2023 et 2025, près de 3 milliards de francs CFA ont été investis dans la construction et l'amélioration d'infrastructures éducatives.

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Des perspectives ambitieuses sont également annoncées, notamment l'ouverture d'un collège pour la rentrée 2026-2027, suivie de quatre autres établissements et de six bâtiments de quatre classes à l'horizon 2027-2028.

De son côté, la mairie de Korhogo, à travers Lepienhin Coulibaly, a présenté un bilan tout aussi significatif. Depuis avril 2025, des salles de classe ont été construites et réhabilitées, des latrines installées, des tables-bancs fournis, et des équipements ludiques mis à disposition des écoles maternelles. À cela s'ajoutent des prises en charge scolaires pour un investissement global estimé à 1,5 milliard de francs CFA.

La Direction régionale de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique (DRENAET) du Poro, représentée par son secrétaire général Diarrassouba Lacina, a également exposé les acquis et les défis persistants, notamment en matière de financement et d'amélioration de l'offre éducative.

Pour Yacouba Ouattara, président du RIP-EPT Poro, cette rencontre répond à plusieurs objectifs essentiels. Il s'agit, selon lui, de « rassembler tous les acteurs de l'école pour faire le point sur les avancées et les insuffisances du système éducatif », mais aussi de profiter de cette semaine mondiale dédiée à l'éducation pour porter un plaidoyer fort en faveur d'un financement accru.

Il a insisté sur la nécessité de soutenir la politique de scolarisation obligatoire (PSO) mise en place par l'État ivoirien, en soulignant que celle-ci ne peut être efficace sans mesures d'accompagnement adéquates telles que la mise à disposition de matériel didactique, la construction d'infrastructures et l'équipement des établissements scolaires.

« L'éducation n'est pas financée à la hauteur des besoins alors qu'elle constitue le socle du développement durable », a-t-il déploré, appelant à une mobilisation accrue des ressources et à une meilleure synergie entre les différents acteurs.

Créé en 2017, le comité régional du RIP-EPT Poro regroupe huit membres issus du secteur éducation-formation, des syndicats et des ONG nationales. À travers cette initiative, il entend jouer pleinement son rôle de veille, de plaidoyer et de mobilisation pour une éducation inclusive et accessible à tous.

Cette rencontre de Korhogo aura ainsi permis de mettre en lumière les efforts déjà consentis, tout en rappelant l'urgence d'investir davantage dans l'éducation, levier essentiel pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire.