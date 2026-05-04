Togo: Le pays équipe ses écoles et connecte ses salles de classe

La transformation numérique de l'école togolaise avance.

Dans le cadre de la Stratégie nationale Togo Digital 2025, le gouvernement déploie une série d'actions concrètes pour accélérer la numérisation des pratiques pédagogiques.

181 salles de classe ont été connectées grâce à l'introduction de l'Environnement numérique de travail (ENT), bénéficiant directement à 8 500 élèves. En parallèle, plus de 1 000 équipements informatiques - ordinateurs, imprimantes et vidéo-projecteurs - ont été installés dans les établissements scolaires scientifiques.

Ces initiatives, portées conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et celui de la Transformation numérique. visent un double objectif : améliorer les pratiques pédagogiques des enseignants et offrir aux élèves des conditions d'étude modernes, adaptées aux exigences du marché du travail.