Togo: Le pays équipe ses écoles et connecte ses salles de classe

4 Mai 2026
Togonews (Lomé)

La transformation numérique de l'école togolaise avance.

Dans le cadre de la Stratégie nationale Togo Digital 2025, le gouvernement déploie une série d'actions concrètes pour accélérer la numérisation des pratiques pédagogiques.

181 salles de classe ont été connectées grâce à l'introduction de l'Environnement numérique de travail (ENT), bénéficiant directement à 8 500 élèves. En parallèle, plus de 1 000 équipements informatiques - ordinateurs, imprimantes et vidéo-projecteurs - ont été installés dans les établissements scolaires scientifiques.

Ces initiatives, portées conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et celui de la Transformation numérique. visent un double objectif : améliorer les pratiques pédagogiques des enseignants et offrir aux élèves des conditions d'étude modernes, adaptées aux exigences du marché du travail.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.