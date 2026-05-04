Afrique de l'Ouest: Mixx connecte le pays à l'UEMOA

4 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Mixx, propriété de Yas (Groupe Axian), est la seule marque de mobile money disposant d'une licence d'Établissement de Monnaie Électronique dans le pays. Dans ce cadre elle devient le premier opérateur de mobile money togolais à permettre des transferts et virements instantanés à l'échelle nationale et au sein de l'UEMOA.

C'est ce qu'indique un communiqué publié par cette société dans Togo Matin.

Grâce à cette interconnexion régionale, les utilisateurs de Mixx peuvent désormais envoyer et recevoir de l'argent en temps réel entre leur portefeuille mobile et plus de 50 banques et opérateurs de la sous-région. Parmi eux : toutes les filiales UEMOA d'Ecobank, Orabank et BOA, mais aussi Mixx Sénégal, Orange Money Côte d'Ivoire et Burkina Faso, précise le communiqué.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.