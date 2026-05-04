Sénégal: Ourossogui - Un projet lancé pour l'autonomisation de 500 femmes

Ourossogui — Un projet d'autonomisation des femmes porté par le mouvement "Adu Ourossogui Ko Enen" a été lancé, dimanche, avec pour objectif l'autonomisation de 500 femmes, a déclaré son initiateur, Amadou Dia.

"Aujourd'hui, nous avons lancé le projet d'autonomisation des femmes porté par le mouvement 'Adu Ourossogui Ko Enen', qui vise à rendre autonome 500 femmes sur trois piliers que sont l'accès au financement, la formation et l'accès aux marchés", a dit M. Dia, par ailleurs entrepreneur et homme politique.

Il intervenait au terme de la cérémonie de lancement de ce projet tenu à Ourossogui où ce projet sera déployé.

Selon lui, l'ambition de ce projet est de permettre à certains groupements de femmes d'accéder directement à des financements sous format solidaire, mais également à des nano-crédits dont les montants se situent entre 50 et 500 000 francs CFA.

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Ces financements, dit-il, vont permettre aux femmes de développer des activités génératrices de revenus.

Il a ajouté que les activités éligibles au financement concernent les services, le commerce, l'agriculture et toute autre activité que les femmes auront à identifier.

Les femmes concernées devront être bien structurées pour que, derrière, "elles bénéficient d'accompagnement", a indiqué Amadou Dia.

M. Dia précise que les financements liés au nano-crédit et au crédit solidaire sont remboursables avec des taux d'intérêt bonifiés qui ne vont pas dépasser 5%.