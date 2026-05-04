Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Ibrahim Mbaye et d'autres sénégalais décisifs

Dakar — Plusieurs footballeurs sénégalais se sont illustrés ce week-end par leurs performances dans les championnats étrangers, notamment Ibrahim Mbaye, Pape Moussa Fall, Pape Meïssa Ba et Issa Soumaré, tous buteurs avec leur club respectif.

Titulaire pour la première fois depuis la 19e journée de la Ligue 1 française face à Auxerre (1-0), le 23 janvier 2026, le jeune attaquant du Paris Saint-Germain (1er) s'est illustré en ouvrant le score dès la 6e minute face à Lorient (9e), où évoluent ses compatriotes Soumano Sambou et Bamba Dieng.

Le champion d'Afrique 2025 est sorti à la 62e minute de cette rencontre comptant pour la 32e journée et qui s'est soldée par un match nul, 2-2.

Dans le même championnat, Issa Soumaré, du Havre (14e), s'est également illustré en inscrivant un but qui a permis à son équipe d'arracher le nul face à Lille. Il évolue aux côtés de ses compatriotes Mory Diaw, Rassoul Ndiaye, Arouna Sanganté et Georges Gomis.

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En Ligue 2 française, Pape Meïssa Ba, sociétaire du Red Star (4e), a retrouvé le chemin des filets lors de la large victoire de la 32e journée face à Amiens. Le Sénégalais n'avait plus marqué depuis le 24 janvier dernier.

En Belgique, Pape Moussa Fall s'est de nouveau distingué en Pro League. Il a inscrit l'unique but du RAAL La Louvière lors de la défaite 2-1 face à Dender.

En Angleterre, Tottenham (17e, 37 points), club de Pape Matar Sarr, et West Ham (18e, relégable), où évolue El Hadji Malick Diouf, poursuivent leur lutte à distance pour le maintien en Premier League.

Grâce à leur précieuse victoire (2-1) contre Aston Villa dimanche, les Spurs sont sortis de la zone de relégation, cédant temporairement leur place aux Hammers, battus par Brentford (0-3).

À trois journées de la fin du championnat, les deux équipes ne sont séparées que par un seul point. L'une d'entre elles devra accompagner Burnley et Wolverhampton, déjà relégués en Championship.

En Arabie saoudite, Al-Nassr (1er, 79 pts) s'est incliné dimanche face à Al-Qadsiah FC (1-3), mettant fin à une série de 19 matchs sans défaite toutes compétitions confondues.

Privé de Sadio Mané, laissé au repos, le club saoudien, qui compte six points d'avance mais un match en plus que son poursuivant direct Al-Hilal de Kalidou Koulibaly, a manqué l'occasion de creuser l'écart et de sécuriser sa première place à trois journées de la fin.

En Turquie, Mbaye Diagne a terminé la saison comme meilleur buteur de la deuxième division avec 29 réalisations, contribuant fortement à la montée de son club, Amedspor (2e), en Süper Lig.