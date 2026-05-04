Cote d'Ivoire: Centre de protection de la petite enfance d'Abouabou - La Fondation Atef Omaïs réhabilite et équipe l'établissement

Une cantine équipée vient d'être offerte au Centre de protection de la petite enfance d'Abouabou qui a vu aussi ses infrastructures réhabilitées.

Le Centre de protection de la petite enfance d'Abouabou dans la commune de Port-Bouët a désormais une cantine bien équipée avec une cuisine. Trois salles de classe ainsi que le bureau de direction et un bloc toilettes de trois latrines ont également été réhabilités, le tout pour un investissement de près de 20 millions de Fcfa.

C'est l'oeuvre de la Fondation Atef Omaïs (Fatom) qui a procédé à la remise de ces travaux, le 29 avril 2026, en présence d'autorités éducatives, de la protection de la petite enfance et coutumières, des pensionnaires, leurs parents et du corps enseignant. Le geste a été salué par la représentante de la Direction régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Thérèse Bio, qui a parlé d'une « action citoyenne qui vient du coeur ».

Cette cérémonie est allée bien au-delà d'une simple remise d'ouvrages ; elle a incarné un engagement fort de la structure donatrice en faveur de la petite enfance, de l'éducation et du bien-être des générations futures.

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« À travers ce projet, la Fatom, sous le leadership de sa présidente, Zanouba Omaïs, que j'ai l'honneur de représenter, réaffirme son attachement constant au développement social ainsi qu'à l'amélioration des conditions d'enseignement et d'apprentissage, tant pour les enseignants que pour les élèves », a souligné Nahila Ajami, directrice générale de Palmita, représentant la Fondation Atef Omaïs.