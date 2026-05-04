Madagascar: Hydrocarbures - Hausse générale des carburants

De nouveaux tarifs sont appliqués dans les stations-service. Cette évolution intervient dans un contexte de poursuite des discussions sur la « vérité des prix ».

Les prix à la pompe repartent à la hausse, après deux mois d'accalmie, en mars et en avril. Une augmentation de 200 ariary s'applique aux trois types de carburant, depuis le 3 mai. Le super s'établit à 5 100 ariary le litre, le pétrole lampant à 3 710 ariary et le gasoil à 4 860 ariary le litre. Ces niveaux de prix retrouvent ceux enregistrés en février. « C'est le cours mondial lui-même qui a augmenté », indique une source auprès du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures.

Madagascar reste en décalage avec la tendance mondiale. « Les prix actuels sont identiques à ceux de février, alors même que les cours sur le marché international ont fortement augmenté », précise l'Office malgache des hydrocarbures. Selon les précisions du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, par rapport aux tarifs du mois de février, les cours internationaux (prix FOB), en ce mois de mai, ont fortement progressé.

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« Le supercarburant enregistre une hausse de 49,3 % sur le marché mondial, le pétrole lampant connaît une envolée de 134,4 % à l'international et le gasoil augmente de 137,1 % sur le marché mondial, tandis que leur prix à la pompe à Madagascar demeure inchangé. »

Discussions continues

Le mécanisme d'ajustement automatique des prix est suspendu, suite à l'instauration de l'état d'urgence énergétique pour une durée de 15 jours, le 7 avril. Cet état d'urgence énergétique a été renouvelé pour une durée de quinze jours, selon la décision prise en Conseil des ministres, le 23 avril.

Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Radonirina Lucas Rabearimanga, avait indiqué que l'état d'urgence permet, avant tout, de suspendre le mécanisme d'ajustement automatique des prix et de mettre en place un plafonnement à la pompe, afin d'éviter un choc économique. Le prix d'achat du carburant importé à Madagascar dépassait légèrement les 6 000 ariary le litre, selon le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, en avril.

Les tarifs du mois prochain sont encore en cours d'examen, selon l'OMH. Par ailleurs, une source au sein du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures indique que la question de la vérité des prix fait l'objet de discussions continues avec le Fonds monétaire international (FMI). Parallèlement, des mesures seraient étudiées afin de protéger la population et d'en atténuer au maximum les impacts.