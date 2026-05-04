Madagascar: Une centaine de journalistes décorés de l'Ordre national

Une centaine de journalistes ont été décorés aux différents grades de l'Ordre national, hier, à l'Espace Rose, By-pass.

Une cérémonie de remise de distinctions honorifiques nationales en l'honneur des journalistes s'est tenue hier à l'Espace Rose, au By-pass. L'événement s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée chaque 3 mai. Au total, cent six journalistes ont été distingués pour leur engagement et leur contribution au développement du secteur. Trois d'entre eux sont issus de la Radio Antsiva, du groupe Prey : Michel Ralibera, Hajatiana Randriamisaina et Hoby Nandrianina Barijaona.

Les récipiendaires ont été distingués selon les différents grades de l'Ordre national. Une personnalité a été élevée à la dignité de Grand-Croix de 2e classe, tandis qu'une autre a accédé au rang de Grand Officier.

Enjeu

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Deux journalistes ont été promus au grade de Commandeur de l'Ordre national. Par ailleurs, sept ont été élevés au rang de Grands Officiers, et la majorité, soit quatre-vingt-quinze journalistes, ont été faits Chevaliers de l'Ordre national.

Parmi les décorés figure Michel Ralibera, rédacteur en chef de Antsiva Radio, nommé Chevalier de l'Ordre national malagasy. « Le métier de journaliste est sacré, car il constitue le quatrième pouvoir. Il mérite d'être valorisé, car un pays a besoin d'accéder à une information fiable et complète. À travers ces distinctions, c'est tout un peuple qui reconnaît notre travail. Voilà trente-deux ans que nous partageons l'information au sein de Antsiva Radio », a-t-il déclaré.

Malgré ces distinctions, la liberté de la presse reste un enjeu dans de nombreux pays africains, où elle demeure fragile et incomplète. Selon le ministre de la Communication et de la Culture, Ogascar Fenosoa Mandrindrarivony, ces décorations visent à reconnaître le rôle essentiel des journalistes dans la société. Il souligne leur contribution à l'information du public et au renforcement de la démocratie, souvent dans des conditions de travail difficiles. Ces honneurs traduisent ainsi une reconnaissance officielle du métier de journaliste et de son importance pour la société.