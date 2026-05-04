Madagascar: Antehiroka - Un opérateur abattu dans sa voiture

À Antehiroka, un opérateur économique a été mortellement blessé par balle. Son chauffeur est suspecté d'être impliqué dans le drame. Il a été interpellé à Toamasina, où il aurait tenté de vendre le 4x4 de la victime.

Fin d'une brève cavale. Samedi, vers 21 heures, Noelin Sabrino Fandresena, alias Silamo, chauffeur, a été arrêté à Toamasina. Vingt-quatre heures plus tôt, il aurait mortellement blessé son patron par balle à Ankadivory, à Antehiroka, avant d'emporter une somme d'argent, un revolver et le 4x4 Nissan Patrol de la victime. Arrivé dans la ville portuaire, il aurait tenté de vendre le véhicule à 140 millions d'ariary, sans succès.

Après avoir vu l'avis de recherche diffusé en ligne, un particulier a reconnu le 4x4 et prévenu la police. Une filature a alors été engagée. Le suspect a été intercepté alors qu'il circulait à pied près de l'Hôpital Kely, sur le boulevard de la Liberté. Le véhicule aurait été dissimulé dans un passage situé non loin de là. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait eu l'intention de se réfugier chez sa mère, résidant à Toamasina.

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« À ce stade, l'argent qui aurait été dérobé n'a pas encore été retrouvé. Le suspect ne s'est pas encore expliqué sur ce point. En revanche, le revolver, ainsi que quatre cartouches et quatre douilles, ont été retrouvés dimanche à 1 h 30 à Ambalakisoa, dans une maison en feuilles près du pont Verrerie, où l'arme aurait été dissimulée. Noelin Sabrino affirme avoir voyagé seul vers Toamasina, sans complices », indique la police.

Prime

Concernant la récompense de 10 millions d'ariary promise par la famille de la victime, le commissaire central de Toamasina affirme ne pas être au courant de cette prime. Il précise que les forces de l'ordre se satisfont d'avoir accompli leur mission. Le suspect est placé en garde à vue à Toamasina, en attendant son transfert à la gendarmerie d'Antehiroka, première unité saisie de l'affaire, les faits s'étant produits dans son secteur.

Vendredi soir, à Ankadivory, René Julien, opérateur économique originaire d'Ambanja, a été grièvement blessé par balle au cours du dîner. Selon les éléments recueillis, le chauffeur, qui effectuait habituellement le trajet Ambanja-Antananarivo, bénéficiait de la confiance de son employeur.

Cette confiance aurait été rompue après le retrait d'une importante somme d'argent à la banque. Vers 21 heures, le suspect aurait saisi l'arme du père de famille avant de tirer sur lui. Après avoir pris l'argent et démarré le Nissan Patrol, il aurait menacé le gardien avec l'arme afin d'obtenir l'ouverture du portail.

La victime, grièvement blessée, a été transportée d'urgence à l'hôpital. Elle a succombé à ses blessures samedi, vers 3 heures. La gendarmerie a confirmé l'ouverture d'une enquête et diffusé un avis de recherche signé par l'adjudant-chef Ralambomanana. Le suspect y était recherché pour homicide volontaire par arme à feu, suivi de vol de numéraire et de véhicule. La famille du défunt avait promis une récompense de 10 millions d'ariary à toute personne fournissant une information fiable pouvant conduire à son arrestation. Cette annonce a mobilisé plusieurs habitants et a contribué à l'avancée rapide des recherches.