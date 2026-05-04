Afrique: Lutte/Championnats du continent - Le pays décroche deux médailles de bronze

La Fédération malgache des luttes a été représentée par quatre combattants aux Championnats d'Afrique en Égypte. Miangoty et Eckaya ont chacune remporté une médaille de bronze.

Les lutteurs de la Grande Île ne rentrent pas bredouilles. Madagascar a remporté deux médailles de bronze aux Championnats d'Afrique de lutte olympique. Le sommet continental s'est déroulé dans la ville d'Alexandrie, en Égypte, du 27 avril au 2 mai. La jeune Miangoty Razafimandimby a ouvert le compteur dès la première journée, le 27 avril, en décrochant la médaille de bronze des moins de 17 ans dans la catégorie des -43 kg. Chez les jeunes toujours, Eckaya Miantsoa Ralambomanana a, à son tour, arraché le bronze chez les moins de 20 ans, dans la catégorie des -53 kg.

« Cette récompense représente beaucoup de travail, de sacrifices et de persévérance. Rien n'est facile, mais avec la détermination, tout devient possible », se réjouit Eckaya Ralambomanana, savourant sa première médaille continentale. Les seniors, en l'occurrence Rinho Razafinjato, dans la catégorie des -79 kg, et Lawrence Mandresy, chez les -74 kg, ainsi qu'Eckaya Ralambomanana, chez les -60 kg, ont été éliminés précocement en phase éliminatoire.

Au pied du podium

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Au repêchage, Rinho s'est incliné 3-5 face à un Nigérian, en combat de classement pour la médaille de bronze. « Nous nous attendions à mieux. Nos seniors n'ont pas pu faire la différence. Ils ont été battus d'entrée », a indiqué le président de la Fédération, Mamitiana Raveloson, après la phase éliminatoire des seniors, samedi. « Nos lutteurs n'ont pas osé imposer leur style habituel de combat. Ils ont subi la stratégie de leurs adversaires respectifs. Ils étaient trop défensifs et manquaient d'attaque », a ajouté le président de l'instance nationale, également chef de délégation en Égypte.

« De plus, ils ont été malchanceux en termes de tirage au sort. Ils avaient affronté, lors de leur premier combat, des Maghrébins de haut niveau, des Égyptiens et des Algériens », a-t-il souligné. Les quatre représentants du pays ont pris part au championnat de lutte sur plage, toujours sur le sol égyptien, dimanche. Miangoty est engagée dans la catégorie -45 kg, Eckaya chez les -60 kg, Rinho chez les -80 kg et Lawrence chez les -80 kg. Le sommet de beach wrestling prendra fin ce lundi.