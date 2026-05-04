Madagascar: Cérémonie - Le CEDS présente sa XXIe promotion « Didier Ratsiraka »

Le Centre d'Études Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) a célébré la sortie de sa XXIe promotion, baptisée « Didier Ratsiraka », lors d'une cérémonie solennelle organisée le 2 mai à 17 heures à l'hôtel Carlton Anosy. L'événement a réuni plusieurs hautes personnalités de l'État, des représentants diplomatiques, les membres du corps professoral, les membres de la famille de l'amiral Didier Ratsiraka, ainsi que les familles des diplômés.

Institution de référence à Madagascar, le CEDS se distingue dans l'enseignement des sciences politiques, des relations internationales et de la diplomatie. Il forme notamment des dirigeants, hauts fonctionnaires et officiers supérieurs appelés à occuper des postes stratégiques. Selon les responsables, l'établissement s'inspire des standards académiques des grandes écoles internationales, notamment du CEDS Paris.

La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses autorités, parmi lesquelles le Haut Conseiller de la Refondation de la République de Madagascar, le président de l'Assemblée nationale, la ministre chargée de la Refondation de la République, le président de la CENI, des membres de la Haute Cour constitutionnelle, ainsi que Shelly Oukabay, marraine de promotion.

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Dans son allocution, cette dernière a adressé un message d'encouragement aux diplômés. « Ce diplôme n'est pas seulement un parchemin, il est le symbole de votre engagement, de votre discipline et de votre ambition », a-t-elle déclaré, tout en invitant les nouveaux sortants à cultiver le courage, l'intégrité et la solidarité.

Hommage

La major de promotion, Mialitiana Kezia Randrianantenaina, a salué, quant à elle, le parcours accompli par ses camarades. Elle a rappelé que ce diplôme devait constituer « le point de départ d'un engagement sans faille » au service du pays. Le choix du nom de promotion rend hommage à Didier Ratsiraka, figure marquante de l'histoire politique malgache, reconnue pour son rôle dans la diplomatie et la gestion des affaires de l'État. Pour les étudiants, ce nom symbolise également le patriotisme et le sens du devoir.

Au total, 21 personnes ont pris part à cette promotion, dont 19 diplômés présents lors de la cérémonie. Selon les témoignages, cette XXIe promotion s'est particulièrement distinguée par sa cohésion, son esprit de solidarité et l'ambiance fraternelle qui ont marqué tout le parcours académique. Placée sous la devise « Vivre ensemble », cette sortie de promotion marque l'entrée d'une nouvelle génération de cadres appelés à contribuer au développement de Madagascar dans les domaines diplomatique, politique et stratégique.