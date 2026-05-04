Madagascar: Enseignement supérieur - Des étudiants vivent dans des conditions inhumaines

Les autorités, les étudiants de l'université et des associations se mobilisent pour une opération de nettoyage d'envergure dans la cité universitaire à Ankatso II, samedi dernier.

La situation est préoccupante à Ankatso II. Des amas de déchets s'accumulent jusque dans les résidences universitaires. Les canalisations sont obstruées, tandis que les détritus en décomposition dégagent des odeurs nauséabondes. Un constat alarmant, qui interpelle autant les étudiants que les autorités.

« Un environnement insalubre n'est pas digne des étudiants de l'université », a déclaré la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Dr Minosoa Anjaratiana Elia Razafindrianiaina. En déplacement sur les lieux samedi dernier, elle était accompagnée des ministres en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Ensemble, ils ont mobilisé les étudiants et les associations pour une opération de nettoyage collectif visant à améliorer leur cadre de vie.

Communication à renforcer

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Au terme des échanges entre les différentes parties prenantes, des mesures concrètes ont été arrêtées. En complément des initiatives déjà engagées, des opérations de nettoyage communautaire seront désormais organisées chaque mois, sous la supervision des ministères concernés. L'objectif est de maintenir un environnement sain, prévenir les risques sanitaires et garantir de meilleures conditions de vie aux étudiants.

Des mesures d'accompagnement seront mises en place afin de garantir la durabilité des actions de propreté. « Des équipements ont été fournis pour faciliter les travaux et assurer la continuité des actions », souligne le président de la Délégation spéciale d'Antananarivo, Feno Ralambomanana.

Parallèlement, les discussions ont mis en avant la nécessité de renforcer la communication entre les étudiants et les autorités. Un accent particulier a été porté sur le respect et l'entretien des infrastructures existantes, notamment les trois forages installés par le ministère. Il a également été question d'améliorer l'accès à l'information, afin que les étudiants puissent identifier plus facilement les interlocuteurs à solliciter en cas de difficulté. L'enjeu est d'instaurer un dialogue permanent et structuré.

De leur côté, les étudiants saluent les efforts entrepris par l'État, notamment en matière d'accès à l'eau, à l'électricité et d'assainissement. « Nous nous sentons pleinement considérés dans le développement », a déclaré Joël Espérant Razanajatovo, représentant des étudiants en sociologie. Il appelle par ailleurs ses pairs à faire preuve de responsabilité en veillant à la préservation des équipements mis à leur disposition.