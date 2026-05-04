Madagascar: Fonds Tohana - Des projets sociaux en cours

4 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Des projets de santé, de nutrition et de l'éducation, avec un focus particulier sur l'autonomisation des femmes et la dignité des bénéficiaires, seront lancés. Cinq projets vont bénéficier d'un financement direct grâce au Fonds Tohana. Ce mécanisme a été lancé officiellement le 30 avril par la Fondation Axian et Les Entretiens, à l'occasion de la 2e édition de la Journée « Se Lever et Combattre la/sa Pauvreté », à l'Université Akamasoa.

Ces initiatives portent sur plusieurs projets sociaux répartis dans différentes régions du pays. À Antsirabe, un projet de clinique mobile est mis en place afin de rapprocher les soins de santé des jeunes en milieu rural. Dans la même localité, un programme de formation d'éducateurs est dédié à la santé sexuelle et reproductive ainsi qu'à la nutrition des adolescents.

À Antananarivo, un projet de formation vise l'insertion professionnelle des femmes vulnérables, en leur donnant les compétences nécessaires pour accéder à un emploi stable et durable. À Toliara, une initiative est consacrée à l'amélioration de l'accès à la santé menstruelle, tandis qu'un autre projet s'attaque à la réduction du décrochage scolaire et à la promotion de l'apprentissage numérique à Milenaka.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Fonds Tohana est conçu comme un instrument de financement de proximité destiné à soutenir des Organisations de la Société Civile (OSC) à Madagascar, ancrées dans leurs communautés et sélectionnées pour la pertinence de leurs projets et leur capacité à produire un impact mesurable.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.