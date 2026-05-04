Madagascar: Fonds Tohana - Des projets sociaux en cours

Des projets de santé, de nutrition et de l'éducation, avec un focus particulier sur l'autonomisation des femmes et la dignité des bénéficiaires, seront lancés. Cinq projets vont bénéficier d'un financement direct grâce au Fonds Tohana. Ce mécanisme a été lancé officiellement le 30 avril par la Fondation Axian et Les Entretiens, à l'occasion de la 2e édition de la Journée « Se Lever et Combattre la/sa Pauvreté », à l'Université Akamasoa.

Ces initiatives portent sur plusieurs projets sociaux répartis dans différentes régions du pays. À Antsirabe, un projet de clinique mobile est mis en place afin de rapprocher les soins de santé des jeunes en milieu rural. Dans la même localité, un programme de formation d'éducateurs est dédié à la santé sexuelle et reproductive ainsi qu'à la nutrition des adolescents.

À Antananarivo, un projet de formation vise l'insertion professionnelle des femmes vulnérables, en leur donnant les compétences nécessaires pour accéder à un emploi stable et durable. À Toliara, une initiative est consacrée à l'amélioration de l'accès à la santé menstruelle, tandis qu'un autre projet s'attaque à la réduction du décrochage scolaire et à la promotion de l'apprentissage numérique à Milenaka.

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Le Fonds Tohana est conçu comme un instrument de financement de proximité destiné à soutenir des Organisations de la Société Civile (OSC) à Madagascar, ancrées dans leurs communautés et sélectionnées pour la pertinence de leurs projets et leur capacité à produire un impact mesurable.