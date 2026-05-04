Madagascar: Basketball 5x5/Zone nord - GNBC et COSPN imposent leur loi à Mahajanga

GNBC et COSPN ont dominé la phase 1 zone Nord du championnat de Madagascar de basketball 5x5 à Mahajanga. Ils confirment leur statut de favoris avant la phase finale à Antananarivo.

Invaincue chez les dames, la GNBC a confirmé sa suprématie lors de la phase 1 zone Nord, à Mahajanga. Chez les hommes, le COSPN a assumé son statut de champion en titre avec autorité. Deux sacres qui annoncent une phase finale sous haute tension, dans quelques mois, à Antananarivo.

La phase 1 du championnat de Madagascar de basketball 5x5, zone Nord, disputée à Mahajanga et qui a pris fin dimanche, a livré son verdict avec la consécration de la GNBC chez les dames et du COSPN chez les hommes. Deux formations qui ont fait parler leur expérience et leur maîtrise pour s'adjuger la Coupe de la Ligue.

Chez les dames, la GNBC a survolé les débats. Les Gendarmes ont signé un parcours sans faute, restant invaincues tout au long de la compétition. En finale, elles ont toutefois dû se méfier de la surprenante équipe du BC Somava, révélation du tournoi. Mais l'expérience a rapidement pris le dessus, permettant à la GNBC de s'imposer sur le score de 73 à 62. Derrière, Dunamis complète le podium après sa victoire maîtrisée face à l'ASSM Analamanga (58-44).

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Tendance claire

Cette démonstration confirme une tendance claire: la GNBC version féminine reste l'équipe à battre au niveau national. À quelques mois de la phase finale, prévue entre fin septembre et début octobre à Antananarivo, ses concurrentes savent désormais l'ampleur du défi qui les attend.

Chez les hommes, le Club omnisports de la Police nationale n'a laissé aucune place au doute. Champion de Madagascar en titre, le COSPN a fait respecter la hiérarchie en finale en dominant largement l'ASCUM Mahajanga (91-55). Une victoire nette face à un adversaire émoussé, visiblement affecté par son intense demi-finale remportée contre RBC Boeny samedi.

La petite finale a été plus disputée. BCB Boeny s'est adjugé la troisième place en prenant le dessus sur RBC Boeny (80-69), au terme d'un match engagé. Après les étapes d'Antsirabe et de Mahajanga, tous les regards se tournent désormais vers Antananarivo pour la phase finale. L'enjeu sera de taille : conserver leur couronne pour la GNBC chez les dames et le COSPN chez les hommes, face à des adversaires déterminés à renverser l'ordre établi.