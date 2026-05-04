Madagascar: Sécurité - La Police nationale réforme ses méthodes

La Police nationale redore son blason. Huit grands axes de réforme ont été dégagés lors des assises nationales de la Police nationale, à l'École nationale supérieure de police (ENSP) à Ivato, les 29 et 30 avril. Ils constitueraient les piliers d'une modernisation profonde et durable de la sécurité publique.

Parmi ces axes figurent le programme d'actions, l'organisation et les principes directeurs en matière de sécurité publique, ainsi que le cadre juridique, le statut, la déontologie et les règles d'éthique de la Police nationale. S'y ajoutent la gestion des ressources humaines, le recrutement, les concours, la carrière et les mécanismes de promotion et de motivation. Le renforcement de la formation et des compétences professionnelles constitue également un axe majeur, tout comme la gestion financière et budgétaire, l'amélioration des infrastructures et des équipements, ainsi que la transformation numérique et la gestion informatique.

Enfin, le plan intègre les actions sociales et le rapprochement entre la police et la population, sans oublier la coordination des interventions sur le terrain, la coopération entre services et la prise en charge des nouvelles menaces en matière de sécurité publique. « L'objectif est la modernisation en profondeur de son fonctionnement afin de renforcer la sécurité publique et de permettre aux citoyens de vivre et entreprendre dans un environnement serein, faisant de Madagascar un pays plus sûr », selon un communiqué à cette occasion. Au cœur de ces assises demeurait une interrogation majeure : à quoi ressemblera la Police nationale à l'horizon 2036 ?