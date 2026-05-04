Madagascar: Run/Première manche - Jaytaxx Rasolojaona démarre fort

Début idéal. Le champion de Madagascar en 2023, Tahiana Rasolojaona, alias Jaytaxx, au volant de sa BMW E30 aux couleurs de Fosa Energy, remporte la victoire à la manche inaugurale des runs sur 400 m, baptisée « Fosa Energy Drag Racing », organisée par le club Run Mada dimanche à la base aéronavale 213 à Arivonimamo. Jaytaxx a défait en super finale Toala Rakotoarimanga du club AMA sur une Peugeot ACM Océan Hôtel.

Jaytaxx a également été sacré vainqueur de la catégorie Pro Run 1. Il a été l'auteur du scratch de cette manche, un temps réel de 9,421, signé au quatrième passage « joker ». « Nous avons repris à zéro le réglage avec une nouvelle culasse. Nous avons effectué trois essais ici à Arivonimamo, mais le test n'était pas suffisant. La voiture est en ce moment réglée à pression médium », confie Jaytaxx après le passage joker. « Le temps d'essai avant cette manche n'était pas suffisant, mais nous essayons de pousser tout de même la pression. Je dois gérer en même temps cette manche du championnat », souligne-t-il.

Toala et sa P205, favorite de la catégorie Super Run 2, ont réalisé un meilleur temps de 13,504 lors du passage joker. Jaytaxx s'est imposé contre la pilote du MSA, Harintsoa Ranaivomampianina, au volant d'une Subaru GC8 « Pilokely », sacrée vainqueur de la catégorie Pro Run 1, en demi-finale. Son meilleur chrono était de 12,684, effectué au quatrième passage. Toala, qui a réalisé un meilleur temps de 13,504 (P4), a éliminé le pilote du MSA, le vice-champion national, Mano Ramaheriniarivo, sur Peugeot 205 AMG Pro Run 2. Mano a été l'auteur du troisième meilleur temps de cette manche (12,344).

Défi

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« Aucune modification n'a été faite par rapport à la précédente saison. Je ferai de mon mieux pour rester régulier durant cette manche et durant le championnat. Mieux vaut assurer un temps moyen que de provoquer des casses, je préfère rester régulier et disputer toutes les manches », a précisé Mano à son deuxième championnat. L'artisan du deuxième meilleur chrono a été le pilote du SRK, Nathan Bauman, dit « Baums », qui conduit une Ford Mustang Red Hammer PR2 (12,080), réalisé au premier passage.

Il a dû abandonner après le quatrième passage en raison d'un souci au moteur et au démarreur. Le champion de Madagascar en titre, le pilote du club Run Mada, Nouroudine Mamodaly, a préféré se retirer après son premier passage à la suite d'une fuite d'huile à la boîte de vitesses : « Je veux limiter les dégâts. On se retrouve à la deuxième manche. »

La première course « Motorbike Drag Racing », outre les courses open, a été organisée en marge de la manche inaugurale des runs. En spectacle en fin de l'événement d'hier, Jaytaxx a surclassé en course de défi le pilote de moto sportive Hasiana Rakoto Noel, au guidon d'une Sportive 1 M1000RR. Jaytaxx a franchi en premier la ligne d'arrivée, réalisant un chrono de 9,015, temps record de la journée, mais qui n'est pas pris en compte étant hors championnat. Hasina Kely a effectué les 400 m en 10,29. Le prochain rendez-vous, la deuxième manche, est prévu le 12 juillet, dans deux mois.