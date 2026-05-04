Madagascar: Trail UTOP 2026 - Kevin Patrick et Dina Rojoarisoa impériaux

Une 17e édition impitoyable, marquée par la pluie, la technicité et des écarts conséquents. Les deux vainqueurs ont imposé leur loi.

La 17e édition de l'Ultra Trail des Ô Plateaux (UTOP), qui a pris fin dimanche, a consacré deux athlètes d'exception sur l'épreuve reine, l'Eau Vive Malagasy Ultra Trail (145 km). Chez les hommes, Kevin Patrick Randriamampionona (dossard 171127) s'est imposé en 20 h 41'03 au terme d'un effort maîtrisé. Chez les dames, Rojoarisoa Dina Rabesandratana a dominé la course en 28 h 09'38, avec une avance de plus de sept heures sur ses poursuivantes.

Parti sur un rythme solide, Kevin Patrick a rapidement pris l'ascendant sur un parcours rendu traître par les conditions climatiques. «C'était une course très difficile. Le climat est aussi un adversaire contre lequel il faut lutter, car il pleuvait à partir du 28e km, j'étais complètement trempé. La route est glissante et je suis tombé», raconte le vainqueur. Malgré cette chute et un terrain piégeux, le jeune trailer de 24 ans a su rester lucide. « Malgré tous ces problèmes, j'ai réussi à les surmonter en finissant sans problème. »

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Cette victoire récompense une progression constante : « C'était ma 4e course : 70 km, 126 km (j'étais 2e) à deux reprises, 135 km (j'étais 4e) et maintenant 145 km, et je suis le vainqueur. Mon prochain défi, c'est de faire mieux à l'extérieur pour l'honneur de Madagascar », confie Kevin Patrick Randriamampionona.

Une course de gestion et de préparation

Chez les dames, Dina Rojoarisoa a construit son succès avec méthode. Régulière du départ à l'arrivée, elle a su tirer profit de sa préparation et de ses qualités physiques. « C'était un parcours exigeant et très difficile à cause du changement de trajet », souligne-t-elle. Sa constance a fait la différence sur la durée. «Mon point fort, c'est ma morphologie, je pense. J'ai préparé cette course depuis plus de trois mois en faisant au moins 110 km par semaine», précise la lauréate.

Un investissement payant, puisqu'elle s'impose largement. « Le prochain objectif, c'est le grand défi de faire mieux à Grenoble, en France », se confie Dina Rojoarisoa. Cette édition 2026 restera comme l'une des plus sélectives. Entre pluie persistante, terrain glissant et dénivelés cassants, les coureurs ont été poussés dans leurs retranchements. La distance de 145 km confirme son statut d'épreuve phare du trail malgache, révélant endurance, stratégie et mental.

En s'imposant avec autorité, Kevin Patrick et Dina Rojoarisoa inscrivent leurs noms au palmarès d'une compétition de référence. Une victoire qui symbolise la montée en puissance du trail à Madagascar et nourrit désormais des ambitions au-delà des frontières. Ultra trail de 145 km : le podium et les chiffres clés.

Classement général hommes :

1- Kevin Patrick Randriamampionona (MAD) - 20h41'032- Jean Nelson Raotozafy (MAD) - 20h54'56 (+13'53) 3- Hajatiana Amédée Randrianantenaina (MAD) - 21h31'30 (+50'27)Top 5 complété par : 4- Rajaonarison Fredy - 22h11'495- Randriamanantena Tsilavina - 22h16'31Classement féminin : 1- Rojoarisoa Dina Rabesandratana (MAD) - 28h09'38 (13e au général) 2- Ialy Rakotoarivelo - 28h45'083- Angela Nirinasoa - 29h15'16

