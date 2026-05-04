Madagascar: Bras de fer/Championnat du continent - Sitraka renoue avec le titre

Deuxième sacre continental. Le multiple et intouchable champion de Madagascar confirme sa suprématie. Sitraka Alban Mampirindra remporte pour la deuxième fois le titre de champion d'Afrique en bras de fer.

La 15e édition du sommet africain s'est déroulée à Accra, au Ghana, du 28 avril au 3 mai. Sitraka Alban s'est hissé sur la plus haute marche du podium dans la catégorie des plus de 100 kg « main gauche ». Sitraka avait déjà décroché le titre et l'or de l'épreuve de la main droite et l'argent en main gauche lors de l'édition 2023 au Ghana, ainsi qu'un doublé en or, « right and left arms », mains droite et gauche, dans la catégorie des handicapés assis. L'autre représentant de la Grande Île, Tahiana Étienne, a été, quant à lui, éliminé d'entrée dans l'épreuve de la main gauche.

Le chef de délégation malgache sur place, Jean Alex Harinelina Randriamanarivo, président de la fédération d'haltérophilie, culturisme et musculation, a été reconduit à l'unanimité au poste de vice-président de l'association africaine de bras de fer lors de l'assemblée générale élective de l'instance continentale. Cette discipline est en cours d'étude pour son intégration parmi les disciplines de compétition des Jeux olympiques en 2032.