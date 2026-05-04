Afrique: Le groupe Ecobank, basé au Togo, affiche un chiffre d'affaires record au premier trimestre

Ecobank Transnational Incorporated (BRVM : ETIT), le groupe bancaire panafricain coté à Lomé, a réalisé son meilleur chiffre d'affaires du premier trimestre, avec un produit net bancaire en hausse de 23% en dollars à 636 millions de dollars (356,7 milliards de FCFA) au cours des trois mois précédant mars 2026, grâce à une augmentation des revenus d'intérêts et à une hausse de 5 milliards de dollars des dépôts de la clientèle.

L'augmentation des dépôts est la principale réalisation opérationnelle. Les clients à travers le réseau du groupe dans 35 pays ont augmenté leurs soldes de manière significative, reflétant l'approfondissement des relations financières et la poussée du groupe dans les canaux bancaires numériques. Les transactions numériques ont augmenté de 54 % pour atteindre 25,7 milliards de dollars au cours du trimestre, et la base de clients s'est élargie de 13 %.

Le bénéfice net a augmenté de 16% à 142,5 millions de dollars (79,9 milliards de FCFA). L'amélioration a été généralisée dans tous les secteurs d'activité du groupe - la banque de financement et d'investissement, et la banque de détail et commerciale ont toutes deux contribué. Le coût du risque a augmenté de 73 % en termes de dollars pour atteindre 129,4 millions de dollars, reflétant un provisionnement accru sur plusieurs marchés, mais le levier opérationnel du groupe s'est maintenu : le ratio coûts/revenus s'est amélioré à 49 % contre 51,6 % l'année précédente.

Le PDG Jeremy Awori a décrit ce résultat comme reflétant trois trimestres consécutifs de levier d'exploitation positif - un indicateur que le groupe a visé dans le cadre de sa stratégie de croissance, de transformation et de rendement. Le bénéfice par action a augmenté de 11 % pour atteindre 0,38 $.

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Le total des actifs du groupe a augmenté de 22 % en glissement annuel pour atteindre 35,2 milliards de dollars, grâce à une forte croissance des prêts à la clientèle, des actifs de trésorerie et des placements interbancaires.

Points clés à retenir

Le groupe Ecobank est la seule banque à avoir une véritable empreinte panafricaine, opérant dans 35 pays à travers quatre blocs régionaux. Cette diversification est à la fois sa force et la source d'une complexité persistante : les résultats reflètent simultanément des dizaines d'environnements réglementaires, de régimes monétaires et de cycles de crédit différents.

La croissance de 23 % du chiffre d'affaires en dollars au premier trimestre 2026 est en partie une réussite commerciale réelle et en partie une fonction des mouvements de change - les résultats en FCFA n'ont augmenté que de 11 % au cours de la même période, reflétant le fait que l'appréciation du dollar par rapport à certaines monnaies africaines a gonflé le chiffre d'affaires.

Cependant, au niveau opérationnel, l'histoire est constructive : l'adoption du numérique s'accélère à un rythme (54 % de croissance des transactions) qui modifie l'économie de la banque de détail dans une région historiquement contrainte par les coûts des succursales physiques. La hausse de 73 % des provisions de crédit est un chiffre qui mérite d'être surveillé : dans un groupe qui couvre l'Afrique subsaharienne du Nigéria à l'Éthiopie en passant par la Côte d'Ivoire, la pression de provisionnement peut refléter des choses très différentes dans différentes géographies, et le chiffre agrégé masque cette hétérogénéité.

Pour les investisseurs d'Ecobank Transnational, les résultats du premier trimestre confirment que la stratégie GTR génère un effet de levier opérationnel, mais la trajectoire des provisions et le tableau des revenus ajustés aux devises méritent plus d'attention que les seuls résultats en dollars.