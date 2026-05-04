Niger: La BOA Niger se reconstruit après une année de provisions exceptionnelles qui ont entamé son bénéfice

Bank of Africa Niger (BRVM : BOAN) a terminé l'année 2025 avec un bénéfice net de seulement 409 millions FCFA (731 000 $) - une chute de 92% par rapport aux 5 milliards FCFA (8,9 millions $) de l'année précédente - non pas parce que l'entreprise s'est effondrée, mais parce que la direction a choisi de l'assainir.

Une provision exceptionnelle de 4,8 milliards de FCFA (8,6 millions de dollars) a été comptabilisée pour faire face à un portefeuille de prêts qui avait accumulé des risques dans un environnement opérationnel difficile, où le taux de défaillance sectoriel s'élevait à 24 %.

L'activité sous-jacente s'est maintenue. Le produit net bancaire n'a baissé que de 1,2 % et les dépôts ont augmenté de 4 %, surperformant un marché où les dépôts n'ont augmenté que de 1 % et le crédit s'est contracté de 4 %. BOA Niger a délibérément réduit son portefeuille de prêts de 21% - une décision jugée prudente plutôt qu'une retraite, avec un pivot vers les prêts aux PME où les nouveaux dossiers ont augmenté de 19%.

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Le coût de ce nettoyage du bilan est maintenant largement derrière la banque. Le premier trimestre 2026 confirme cette orientation : le bénéfice net a augmenté de 29 % en glissement annuel pour atteindre 1,47 milliard de FCFA (2,6 millions de dollars), les coûts ont baissé de 9 % et le ratio d'efficacité opérationnelle s'est amélioré, passant à 56,2 % contre 66,8 % un an plus tôt. L'action a réagi - en hausse de 28,7 % depuis le début de l'année jusqu'en avril.

Aucun dividende ne sera versé pour l'exercice 2025, en raison des provisions exceptionnelles prises. La banque a orienté les investisseurs vers trois priorités pour 2026 : la qualité du portefeuille, l'efficacité opérationnelle et la transformation des PME.

Malgré l'absence de dividende, la réaction du marché - une hausse de 28,7 % des actions cette année - reflète la conviction que le cycle de provisionnement est terminé et que les bénéfices se redressent. Avec un ratio cours/valeur comptable de 1,5 fois, le marché anticipe une reprise plutôt qu'une crise.

Points clés à retenir

Le résultat 2025 de la BOA Niger est l'exemple type d'une banque qui choisit la douleur à court terme plutôt que le calcul différé. La provision exceptionnelle de 4,8 milliards de FCFA, prise dans le contexte d'un taux de défaut sectoriel de 24% au Niger, est une décision de la direction de reconnaître les pertes plutôt que de les reporter.

Le secteur bancaire nigérien opère dans des conditions qui rendent le risque de crédit réellement élevé : le pays est sous régime militaire depuis 2023, fait face à des sanctions économiques de la CEDEAO qui ont été par la suite adoucies mais ont laissé des dommages durables au commerce et à l'activité commerciale, et est enclavé dans l'un des environnements les plus commercialement contraignants de l'Afrique de l'Ouest.

Dans ce contexte, une banque qui a augmenté ses dépôts de 4 % alors que le secteur a progressé de 1 % et qui a simultanément réduit son portefeuille de prêts a fait un choix stratégique quant à la place qu'elle souhaite occuper lorsque les conditions s'amélioreront. Le redressement du premier trimestre 2026 - bénéfice en hausse de 29%, coûts en baisse de 9%, ratio d'efficacité en nette amélioration - est une preuve précoce mais réelle que le repositionnement fonctionne.

Pour les investisseurs de la BRVM, le dividende nul pour 2025 était le prix de l'assainissement ; la question pour 2026 est de savoir si la reprise des bénéfices se poursuit au rythme suggéré par le premier trimestre, et si le pivot des prêts aux PME génère une croissance des prêts sans recréer les problèmes de qualité des actifs que la banque vient de passer un an à résoudre.