Burkina Faso: Onatel augmente ses revenus mais les coûts maintiennent les bénéfices sous pression

ONATEL (BRVM : ONTBF), l'opérateur de télécommunications du Burkina Faso qui opère sous le nom de Moov Africa et est détenu à 61% par le Marocain Maroc Telecom, a augmenté sa clientèle et son chiffre d'affaires au premier trimestre 2026, mais n'a pas pu empêcher la baisse de son bénéfice, les coûts opérationnels continuant à comprimer les marges.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 2,7 % pour atteindre 37,1 milliards de FCFA (66,3 millions de dollars) selon les normes comptables locales, grâce aux services de données, que la société a identifiés comme le principal moteur de croissance. La base de clients mobiles a atteint 12,65 millions, en hausse de 3,3 % en glissement annuel, avec une augmentation de 38,4 % du nombre d'abonnés au haut débit par fibre optique et de 17,1 % du nombre d'utilisateurs de l'argent mobile.

Le bénéfice net a chuté de 4,5 % pour atteindre 3,6 milliards de FCFA (6,4 millions de dollars). Le résultat d'exploitation a baissé de 6,1 %, la société attribuant cette baisse au niveau des coûts opérationnels, qui continuent à dépasser la croissance des revenus et à comprimer le résultat net. Selon les normes IFRS, la marge EBITDA s'est maintenue à 41,3 % - un niveau raisonnable pour un opérateur régional de télécommunications - mais l'écart entre l'EBITDA et le bénéfice net reflète une forte dépréciation due à l'investissement continu dans le réseau.

Le nombre d'utilisateurs de l'internet a chuté de 21,8 % selon l'ancienne méthode de comptage, bien que l'entreprise ait fait remarquer que cela reflète un changement dans la manière dont les abonnés à l'internet seront classés en 2026 plutôt qu'une baisse réelle de l'utilisation.

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L'entreprise a déclaré qu'elle restait déterminée à étendre son réseau, à déployer la fibre optique et à le moderniser afin de soutenir la croissance jusqu'à la fin de l'année.

Points clés à retenir

ONATEL opère dans l'un des environnements les plus difficiles sur le plan opérationnel en Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso est sous régime militaire depuis 2022, et une insurrection djihadiste perturbe maintenant l'activité sur plus de 30 % du territoire national, obligeant la société à dépenser pour la sécurité des sites, la maintenance du réseau dans les zones de conflit et la remise en état des infrastructures après des actes de vandalisme.

Le bénéfice net de l'année 2025 a chuté de 26 % malgré une augmentation des revenus de 3 %, et cette compression pluriannuelle des marges est le contexte dans lequel il faut lire la modeste baisse des bénéfices du premier trimestre 2026. La croissance des données - fibre à large bande en hausse de 38 %, argent mobile en hausse de 17 % - indique où ONATEL investit et d'où proviendront les revenus futurs : des services numériques à plus forte valeur ajoutée qui offrent de meilleures marges que la voix.

Le gouvernement militaire a également exigé des grands opérateurs de télécommunications qu'ils construisent des sièges permanents à Ouagadougou, une charge de capital supplémentaire qu'ONATEL gère parallèlement à ses investissements dans le réseau de base. Pour les investisseurs de la BRVM, ONATEL offre une combinaison d'une croissance numérique structurelle et d'une prime de risque pays qui maintient la valorisation à un niveau bas par rapport à ses pairs dans des marchés plus stables.

Le résultat du premier trimestre est modeste mais cohérent : le chiffre d'affaires croît lentement, le résultat net est comprimé par les coûts, et le cycle d'investissement dans la fibre optique et l'argent mobile devrait finalement changer cette dynamique - si la situation sécuritaire se stabilise.