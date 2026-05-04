Algérie: Rabehi préside une réunion de concertation avec les membres de l'APW

ALGER — Le ministre, wali de la wilaya d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a présidé une réunion de concertation avec les membres de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), consacrée à l'examen des propositions sur différents dossiers intéressant les habitants de la capitale, indique, lundi, un communiqué des services de la wilaya.

Rabehi a coprésidé, dimanche soir, avec le président de l'APW, M. Mohamed El-Habib Benboulaid, une réunion de concertation avec les membres de l'Assemblée, consacrée "au débat et à l'examen des propositions sur différents dossiers intéressant les habitants de la capitale, notamment ceux liés à la vie quotidienne du citoyen, et ce, à travers la présentation des préoccupations et suggestions des membres de l'APW", précise la même source.

Les travaux ont également été marqués par "des débats constructifs reflétant la volonté de l'organe exécutif et des élus d'améliorer la prise en charge des préoccupations des citoyens, et de renforcer la coordination entre les différents acteurs locaux, à même de soutenir le principe de démocratie participative et d'améliorer la qualité du service public".

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Dans ce cadre, M. Rabehi a réaffirmé "l'importance d'une prise en charge efficace et rapide des différentes préoccupations", insistant sur "le travail de terrain et la coordination continue entre les services, afin de répondre aux aspirations des habitants de la capitale", conclut le communiqué.