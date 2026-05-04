Afrique: Participation record attendue à la Foire des produits et services algériens à Nouakchott

ALGER — La 8e édition de la Foire des produits et services algériens s'ouvrira, mardi à Nouakchott, avec une participation record attendue de plus de 350 entreprises algériennes opérant dans divers secteurs, dans le but de renforcer la présence du produit algérien sur le marché mauritanien, tandis que les derniers préparatifs sont à pied d'oeuvre afin d'assurer le succès de cet important évènement économique.

Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a indiqué, lundi dans un communiqué, que les préparatifs avancent à "un rythme accéléré", notamment à travers l'aménagement des stands selon des normes organisationnelles modernes, faisant état de la programmation de rencontres d'affaires bilatérales (B2B) entre les opérateurs économiques, en sus de conférences économiques spécialisées destinées à examiner les opportunités d'investissement et à explorer de nouveaux domaines de partenariat bilatéral.

Une participation record de plus de 350 entreprises algériennes est attendue à cette foire qui durera sept jours (5-11 mai), considérée comme une "manifestation économique majeure qui reflète la dynamique grandissante des relations économiques entre l'Algérie et la Mauritanie".

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Cet événement se veut "une plateforme stratégique" pour renforcer la présence du produit algérien sur le marché mauritanien et soutenir les efforts de promotion des exportations hors hydrocarbures, dans le cadre "d'une vision commune visant à intensifier la coopération économique entre les deux pays frères".

Le ministère a, en outre, souligné que cette manifestation offrira "un espace intégré" pour présenter une large gamme de produits et services algériens, à même de renforcer les opportunités de partenariat et d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération et d'échanges commerciaux entre les acteurs économiques des deux pays.