Algérie: Lancement de la moisson d'orge dans le cadre du projet intégré algéro-qatari 'Baladna'

4 Mai 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ADRAR — La campagne de moisson d'orge a débuté lundi au niveau du projet intégré algéro-qatari "Baladna", dans la commune de Tamest (sud de la wilaya d'Adrar).

L'opération, qui concerne la première récolte de la première saison agricole expérimentale au niveau de ce projet, cible une superficie de 300 hectares irrigués sous-pivot, et constitue la première phase du projet qui prévoit aussi d'autres superficies pour les cultures fourragères, a fait savoir le président du conseil d'administration de la société Baladna-Algérie, Ali Al-Ali.

Le projet "Baladna" est développé dans la wilaya d'Adrar en trois phases comprenant la céréaliculture, la production fourragère, l'élevage bovin et une partie industrielle consacrée à la production de lait en poudre.

Le projet offre des perspectives "prometteuses" pour l'Algérie dans ce domaine, a-t-il prédit.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors du coup d'envoi de la campagne de moisson, le wali d'Adrar, Fodil Douifi, a mis en avant la mobilisation des différentes instances concernées pour accompagner et assurer la réussite de l'opération, en mobilisant le matériel nécessaire, dont les moissonneuses et les camions pour le transport de la récolte vers les structures de stockage.

Il a souligné aussi la grande importance accordée par les hautes autorités du pays à ce projet stratégique qui constitue "un pilier essentiel pour atteindre l'autosuffisance et renforcer la sécurité alimentaire de l'Algérie".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.