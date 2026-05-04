Algérie: Lancement de la moisson d'orge dans le cadre du projet intégré algéro-qatari 'Baladna'

ADRAR — La campagne de moisson d'orge a débuté lundi au niveau du projet intégré algéro-qatari "Baladna", dans la commune de Tamest (sud de la wilaya d'Adrar).

L'opération, qui concerne la première récolte de la première saison agricole expérimentale au niveau de ce projet, cible une superficie de 300 hectares irrigués sous-pivot, et constitue la première phase du projet qui prévoit aussi d'autres superficies pour les cultures fourragères, a fait savoir le président du conseil d'administration de la société Baladna-Algérie, Ali Al-Ali.

Le projet "Baladna" est développé dans la wilaya d'Adrar en trois phases comprenant la céréaliculture, la production fourragère, l'élevage bovin et une partie industrielle consacrée à la production de lait en poudre.

Le projet offre des perspectives "prometteuses" pour l'Algérie dans ce domaine, a-t-il prédit.

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Lors du coup d'envoi de la campagne de moisson, le wali d'Adrar, Fodil Douifi, a mis en avant la mobilisation des différentes instances concernées pour accompagner et assurer la réussite de l'opération, en mobilisant le matériel nécessaire, dont les moissonneuses et les camions pour le transport de la récolte vers les structures de stockage.

Il a souligné aussi la grande importance accordée par les hautes autorités du pays à ce projet stratégique qui constitue "un pilier essentiel pour atteindre l'autosuffisance et renforcer la sécurité alimentaire de l'Algérie".