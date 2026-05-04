Algérie: Une réunion de coordination au ministère de l'industrie pour finaliser les derniers préparatifs

ALGER — Le ministère de l'Industrie a tenu, dimanche, une réunion de coordination sectorielle élargie, consacrée à la finalisation des derniers préparatifs liés à la campagne nationale de collecte des peaux de moutons durant l'Aïd El-Adha, dans le but de mobiliser l'ensemble des parties concernées, en prévision du lancement de la dernière phase des préparatifs, indique un communiqué du ministère.

La commission nationale intersectorielle, pilotée par le ministère de l'Industrie, est chargée de l'organisation de cette campagne, en application des instructions du Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, précise la même source.

Cette campagne vise à valoriser la filière textile, laine et cuir, à travers le soutien aux chaînes de transformation industrielle, à ancrer la culture de la récupération et du recyclage, et à réduire l'impact environnemental des déchets issus des bêtes de sacrifice, outre le renforcement de l'intégration industrielle et la réduction de la dépendance aux importations au profit de la production nationale, note le document.

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Cette opération s'inscrit également dans le cadre d'une approche gouvernementale intégré fondée sur la mobilisation de plusieurs secteurs ministériels, notamment les ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, des Affaires religieuses et des Wakfs, de la Formation et de l'Enseignement professionnels, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, de la Poste et des Télécommunications, de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, de la Communication, du Tourisme et de l'Artisanat, et de l'Environnement et de la Qualité de la vie, afin de garantir une coordination rigoureuse et d'améliorer l'efficacité de l'intervention sur le terrain à l'échelle nationale.

Une série de réunions préparatoires a été tenue en avril dernier pour définir les mécanismes opérationnels de la campagne et assurer une mobilisation harmonieuse et efficace de l'ensemble des intervenants, lit-on dans le communiqué.

Plusieurs acteurs sont associés à cette campagne, notamment les organisations et associations civiles et professionnelles activant dans le domaine de la sensibilisation et de la mobilisation communautaire, en plus du groupe public Getex (Textiles et Cuirs), et des commissions de wilayas installées à cet effet, sous l'égide des walis, regroupant des représentants de plusieurs secteurs et directions de l'industrie, en leur qualité d'organe exécutif de cette opération sur le terrain à travers l'ensemble du territoire national, conclut le communiqué.