Algérie: Lancement de la formation fédérale des entraîneurs de Futsal

4 Mai 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Football

ALGER — La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) a lancé une nouvelle session de formation fédérale dédiée aux entraîneurs de futsal pour l'exercice 2026, a indiqué l'instance fédérale sur son site officiel.

Le programme du stage s'articule autour de deux modules : le premier module aura lieu du 10 au 14 mai au Centre de regroupement et de préparation de l'élite sportive de Fouka (Tipaza).

Le deuxième module se déroulera du 14 au 18 juin au Centre de regroupement et de préparation de l'élite sportive de Fouka (Tipaza) ou au Centre technique régional de Tlemcen, souligne la FAF.

Les 25 candidats concernés par cette session sont invités à s'acquitter des frais de participation, fixés à 40.000, à verser sur le compte de la Fédération algérienne de Football.

L'Algérie compte quelque 70 clubs de Futsal, qui évoluent dans les trois divisions, dont 42 en Nationale 1, répartis sur sept groupes (Centre-est, Centre-ouest, Sud-est, Sud, Est, Centre et Ouest), rappelle-t-on.

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