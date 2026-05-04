Algérie: Une délégation technique algérienne se rend au Tchad pour examiner les préparatifs de réalisation de deux tronçons de la route transsaharienne

ALGER — Une délégation technique algérienne de haut niveau est arrivée, dimanche dans la capitale tchadienne N'Djamena, en vue d'examiner les préparatifs relatifs à la réalisation de deux tronçons stratégiques de la route transsaharienne dans le territoire tchadien, indique un communiqué du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base.

Cette délégation regroupe des représentants du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement (AICA), et de plusieurs entreprises publiques activant dans le secteur des travaux publics, précise la même source.

"Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer la coopération avec la République du Tchad, et en concrétisation des accords d'entente et des mémorandums de coopération conclus le 22 avril dernier entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Tchad, notamment dans le secteur des Travaux publics et des Infrastructures de base, une délégation technique algérienne de haut niveau, regroupant des représentants du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, de l'AICA, et de l'entreprise Cosider Travaux publics (Cosider TP), de la Société nationale des travaux publics (SNTP) et de l'Organisme national de contrôle technique des travaux publics (CTTP), est arrivée dimanche dans la capitale tchadienne N'Djamena", ajoute le document.

Un accueil officiel a été réservé à la délégation algérienne par le ministre tchadien des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien routier, M. Amir Idriss Kourda, en présence de l'ambassadeur d'Algérie auprès du Tchad.

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A cette occasion, il a été procédé à l'examen "des premiers préparatifs relatifs au lancement de la réalisation de deux tronçons stratégiques de la route transsaharienne dans le territoire tchadien, sachant que la réalisation de la partie restante de cet axe important devrait être prise en charge par des entreprises algériennes", conclut le communiqué.