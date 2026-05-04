Madagascar: Championnat du pays - Jeannot Avotriniaina et Angelina intraitables

Organisé dans le cadre de la 17e édition de l'UTOP, le championnat de Madagascar de semi-trail, MCB Semi-Trail, a livré son verdict le 2 mai sur le tracé de 70 km reliant Mantasoa au lycée français d'Ambatobe. Au terme d'une épreuve éprouvante, Jeannot Avotriniaina Tahirinirina, alias Alvin, et Miora Angelina Razanakolona ont décroché chacun le titre national, validant au passage leur qualification pour le prestigieux Dodo Trail, à l'île Maurice.

Dès les premiers kilomètres, la tension était palpable entre les favoris. Sous un soleil de plomb, sur un parcours au dénivelé usant et aux portions techniques, la bataille s'est engagée naturellement. Chez les hommes, Jeannot Avotriniaina a rapidement pris les commandes, imposant un tempo élevé qui a étiré le peloton. Parfaitement maître de son effort, il a su gérer les portions les plus délicates pour conserver son avance jusqu'à l'arrivée, franchie avec autorité. Après avoir évité les excès en début de course, Alvin a accéléré au moment opportun pour faire la différence.

Chez les dames, Miora Angelina Razanakolona a fait preuve d'une grande ténacité face à la concurrence. « Une course difficile, avec des adversaires coriaces. C'était ma deuxième participation à un semi-trail de 70 km », confie-t-elle après l'arrivée. Sa régularité et sa gestion de l'effort lui ont permis de s'imposer avec autorité sur ce parcours exigeant.

Montée en puissance

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Cette édition du MCB Semi-Trail confirme la montée en puissance du trail malgache. Le parcours, à la fois technique et sélectif, a mis en valeur les qualités des athlètes locaux: endurance, stratégie et mental. Intégré à l'UTOP, l'événement bénéficie d'une visibilité accrue et d'un niveau de compétition en constante progression.

Les deux champions se projettent déjà vers l'international. « Mon objectif à Maurice est de figurer dans le top 3 au MCB Dodo Trail », annonce Angelina, déterminée à franchir un cap. De son côté, Jeannot Avotriniaina aura également à cœur de porter haut les couleurs nationales lors de cette échéance régionale majeure. En s'imposant sur ce format de 70 km, Jeannot Avotriniaina et Miora Angelina Razanakolona confirment leur statut de références nationales. Une performance qui illustre l'ambition grandissante du trail malgache sur la scène de l'océan Indien.