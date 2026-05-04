Madagascar: Concours volamena 2025 - L'équipe de Fianarantsoa enlève le titre national

Le suspense a tenu le public en haleine jusqu'aux derniers instants. Samedi, dans les locaux de l'Alliance française d'Antananarivo, le lycée Saint François Xavier Ambatomena de Fianarantsoa a décroché le titre de champion national du concours de débat interlycée Volamena 2025, au terme d'une finale particulièrement disputée face aux élèves de l'Esca Antanimena.

Portés par une argumentation solide et une meilleure cohérence dans leur prise de parole, les trois lycéens fianarois ont réussi à convaincre le jury après une confrontation de haut niveau. « Le jury a longuement débattu pour départager les finalistes », explique Tambiniaina David Ramaheninarison, membre du jury et fondateur du Journal de l'Étudiant, organisateur de l'événement. Selon lui, le niveau de cette édition a été particulièrement élevé, révélant une nouvelle génération de jeunes dotés d'un véritable talent oratoire.

Pour l'équipe victorieuse du lycée SFX Ambatomena, la compétition a également été marquée par de fortes émotions. « Nous sommes vraiment heureux parce que les étapes étaient nombreuses et le stress très présent », racontent Nomenjanahary Miharisoa Jaonarisone, Rakotoson Tokiniaina Antonio et Randrianaivo Harenasoa Neilly Caticia. « Ce qui nous a démarqués, c'est surtout la qualité de nos arguments et l'utilisation de faits réels dans le débat autour du thème : « La réussite est plus utile que l'échec ». »

Les lauréats envisagent déjà de poursuivre l'aventure dans le milieu universitaire. Ils soulignent également que leur établissement ne dispose pas encore de club de débat structuré, malgré l'existence de qualifications internes au lycée.

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Dans la catégorie éloquence, la distinction de meilleure oratrice a été remportée par Andrianomenjanahary Antsan'ny Tia, élève du lycée Les Joyeux Lurons de Besarety à Antananarivo. Opposée en finale à Mamizaratina Narvin Andrianotahina, du lycée Raherivelo Ramamonjy d'Anjomà Fianarantsoa, elle s'est démarquée par une prestation mêlant émotion, logique et maîtrise scénique.

« Au début, je ne m'y attendais vraiment pas, mais aujourd'hui je suis très heureuse », confie-t-elle. « Ce qui m'a distinguée, c'est surtout le travail fourni autour des bases de l'art oratoire. Le concours était difficile, car il fallait gérer la diversité des sujets, la mémoire sur scène, les gestes et la pression du temps, tout en essayant de rester naturelle. »

Le prix du meilleur coach est revenu à Université catholique de Madagascar, représentée par Prométhée. Plusieurs clubs de débat ont accompagné les participants tout au long de la compétition, depuis les phases de formation jusqu'aux éliminatoires et à la finale nationale.

Au total, seize lycées d'Antananarivo et douze établissements de Fianarantsoa ont participé à cette deuxième édition de Volamena by Le JE. Avant les phases finales, des séances de formation ont été organisées pour les lycéens afin de renforcer leurs compétences en prise de parole et en argumentation. Chaque établissement a ensuite sélectionné ses trois meilleurs orateurs pour représenter son lycée.