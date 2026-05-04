Madagascar: Spectacle - Reko Band et Nate Tex assurent

À Antsahamanitra, le grand retour de Reko Band et Nate Tex a offert au public un spectacle placé sous le signe du partage, des souvenirs musicaux et des expérimentations artistiques. Même si Antsahamanitra n'était pas totalement plein, de nombreux spectateurs, majoritairement des jeunes, ont répondu présent pour retrouver les artistes sur scène.

Le spectacle s'est distingué par une mise en scène moderne, portée par deux grands écrans et des jeux de lumière dynamiques, qui ont renforcé l'ambiance du spectacle.

Premier à monter sur scène, Nate Tex a immédiatement plongé le public dans son univers musical avec les titres qui ont construit sa notoriété, notamment Voninkazo Mifoha et Tsara tso-drano. Profitant de ce moment de proximité avec les spectateurs, l'artiste a partagé une confidence autour de l'une de ses chansons les plus connues. « Cette chanson, Voninkazo Mifoha, reflète réellement une partie de mon vécu », a-t-il confié au public, visiblement ému par l'accueil reçu.

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La complicité entre les artistes a constitué l'un des moments forts du spectacle. Pour Reko Band, ce spectacle revêtait une dimension particulière. « Retrouver une telle énergie, comme lors du concert du 4 mai 2025 avec Nate Tex, est un vrai plaisir pour nous. Nous sommes amis depuis longtemps et partager cette scène ensemble reste quelque chose de spécial », ont expliqué les membres du groupe.

Plusieurs échanges ont été présentés entre eux. Dans le morceau ATF, interprété initialement par Nate Tex et Bolo, c'est Reko Band qui reprend la partie de Bolo sur scène. À l'inverse, Nate Tex participe également à l'interprétation du titre Rotoroto de Reko Band.

Durant le spectacle, Reko Band a enchaîné une quinzaine de chansons parmi les plus appréciées de son répertoire, notamment Mitonia, Rotoroto, Tiako ianao, Misy anao ou encore Fohazy ilay zaza. Le groupe affirme adapter régulièrement ses arrangements musicaux selon l'ambiance et les réactions du public.

« Dans notre manière de travailler, nous essayons surtout de vivre pleinement le moment présent. Nos choix de répertoire dépendent aussi du lieu et de l'ambiance. Nous aimons constamment expérimenter de nouvelles choses », souligne le groupe. Au-delà de ce retour remarqué à Antsahamanitra, Reko Band prépare déjà la suite de sa tournée avec plusieurs dates prévues dans le sud de Madagascar, notamment à Fianarantsoa, Tsiroanomandidy et Antananarivo.