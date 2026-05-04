Madagascar: Concert - Samoëla se surpasse au Palais des Sports

Jeux de lumière, écrans géants et grande formation musicale ont marqué le concert anniversaire de Samoëla au Palais des Sports de Mahamasina.

Le Palais des Sports de Mahamasina s'est transformé en une immense scène immersive pour célébrer les 30 ans de carrière de Samoëla. Organisé par SR Event, le concert a rassemblé un public de toutes les générations dans une ambiance festive et chaleureuse, portée par une scénographie particulièrement soignée.

Pensé comme une grande fresque musicale retraçant le parcours de l'artiste, le spectacle s'est surtout distingué par la qualité de sa mise en scène. Deux plateformes aménagées sur scène accueillaient une importante équipe de musiciens, composée de plusieurs guitaristes, batteurs, trompettistes et percussionnistes. Ce dispositif donnait une dimension puissante et dynamique aux performances musicales tout au long de la soirée.

Communion musicale

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L'expérience visuelle occupait également une place centrale dans le concert. De grandes images illustrant chaque morceau étaient diffusées sur écran géant afin d'accompagner l'univers des chansons interprétées. À proximité de la scène, deux écrans supplémentaires affichaient les paroles des titres, permettant au public de chanter avec l'artiste, dans une véritable communion musicale. Les jeux de lumière venaient compléter cette atmosphère immersive, alternant ambiances festives et moments plus émotionnels.

Durant plus de quatre heures de spectacle, réparties en deux parties, Samoëla a revisité les grandes étapes de sa carrière à travers un best-of tiré de ses douze albums. Les titres emblématiques comme Takaka et Io aloha ont particulièrement animé le public, dans une ambiance « revy milay » qui a marqué toute la soirée. Le concert a également été enrichi par la présence d'artistes invités, notamment Lego et Slam Jah, venus partager la scène avec l'artiste pour célébrer cet anniversaire symbolique.

Malgré l'engouement du public, des incidents ont été constatés à l'entrée du Palais des Sports. Plusieurs personnes, pourtant déjà munies de billets, n'ont pas pu accéder immédiatement au concert, provoquant des mouvements de foule et des bousculades au niveau du grand portail.

Au-delà du spectacle, cet événement marque une étape importante dans le parcours de Samoëla, figure incontournable de la scène musicale malgache. Depuis sa première prestation solo au Palais des Sports en 1997, l'artiste a bâti une carrière fondée sur l'indépendance artistique, la fidélité à son public et son style « vazo miteny », devenu sa véritable signature.

Cette célébration s'inscrit dans la continuité d'un parcours jalonné de succès, notamment avec les albums Mampirevy et Zana-bahoaka, qui ont durablement marqué le public malgache. Toujours porté par la création, l'artiste envisage déjà un nouvel album dans les prochaines années, après la sortie de Bandy Rangahy en 2024.