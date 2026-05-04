Madagascar: Projection documentaire - Les espèces endémiques mises en valeur

Dans le cadre du Festival de la nature organisé à Antananarivo, l'événement « Ma planète, je t'aime » met l'accent sur la sensibilisation environnementale des jeunes générations. Du 4 au 8 mai, au Radisson Blu Hotel Antananarivo Waterfront, environ 250 élèves, répartis dans dix sessions, découvrent les richesses naturelles de Madagascar à travers des projections documentaires, des expositions photographiques et des échanges éducatifs autour des espèces endémiques.

L'initiative vise à éveiller les consciences face aux menaces qui pèsent sur la biodiversité. « La pollution accélère la disparition des espèces alors que notre survie dépend directement de la nature», souligne Jacky Jayat, membre du comité d'organisation. Il rappelle également qu'à Antananarivo, de nombreux jeunes issus de milieux défavorisés n'ont jamais vu la mer, d'où l'importance de leur faire découvrir ces réalités environnementales.

Le Festival de la nature, organisé du 2 au 10 mai, sert également de prélude à la 9e édition du Festival des Baleines, prévue du 11 au 19 juillet à Sainte-Marie. L'événement proposera notamment des safaris baleiniers, des circuits touristiques et plusieurs animations culturelles et sportives. Parrain du festival, Julien Lepers salue le rayonnement international de cette manifestation qui valorise la richesse exceptionnelle de la faune et de la flore malgaches.