Sénégal: La dernière sortie médiatique du chef de l'Etat au menu des quotidiens

Dakar — L'entretien que le président Bassirou Diomaye Faye a accordé, samedi soir, à trois chaînes de télévision, échange au cours duquel il a fait le un point sur la situation économique du pays, mais surtout assumé ses points de divergences avec le Pastef et son Premier ministre Ousmane Sonko, est largement commenté par les quotidiens reçus, lundi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Le quotidien Le Soleil souligne que samedi, face à la presse nationale, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, "sans langue de bois, a abordé plusieurs questions de l'heure". Sur les sujets se rapportant à l'économie, la justice, la politique, le dialogue, le Pastef, la diplomatie, son rapport avec le pouvoir..., "le chef de l'État clarifie et rassure", selon le journal.

La publication relève surtout que "'sans langue de bois, il a précisé sa pensée comme jamais auparavant au sujet de la dualité que tous les Sénégalais observent au sommet de l'exécutif".

Il a déploré "'la personnification outrancière" du "Projet", soulignant que "le Sénégal n'a pas besoin d'un messie ni d'un héros, mais d'une masse critique de citoyens ayant le courage d'agir", rapporte Le Soleil.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le journal, "les vérités présidentielles de ce samedi confirment ce que l'on pressentait : l'existence d'un pouvoir bicéphale où la légitimité politique ne se superpose pas parfaitement à la légitimité institutionnelle. Dès lors, c'est bien la capacité du pouvoir en place à stabiliser une hiérarchie claire des légitimités qui est en jeu, condition indispensable à la stabilité de l'action publique comme à la solidité du projet politique".

Sud Quotidien aussi relève que le président Bassirou Diomaye Faye a passé en revue, "sans détour ni langue de bois", "plusieurs dossiers sensibles : maintien des fonds politiques, désaccord avec la majorité parlementaire sur la réforme du Code électoral, relations avec Ousmane Sonko".

Bassirou Diomaye Faye "proclame son indépendance", dit Le Quotidien, notant que "le président Faye a répondu à une question sur sa relation avec son Premier ministre avec une sobriété qui n'avait plus rien de la chaleur fraternelle des premières déclarations".

En laissant entendre que le jour où Ousmane Sonko "n'aura plus" sa "confiance", il nommera un autre Premier ministre, "Diomaye n'a pas menacé", estime le journal. "Il a simplement rappelé la Constitution. Mais dans le contexte d'un Exécutif perçu comme +bicéphale+ où beaucoup voyaient le Président comme le bras institutionnel d'un projet dont Sonko serait l'âme pensante, ce rappel sonne comme une prise de distance politique majeure", écrit la publication.

"Pastef, Sonko, Macky Sall, FMI, etc, Diomaye met les points sur les i", selon WalfQuotidien. "Critiqué, vilipendé, le Président Diomaye qui se réclame toujours de Pastef est en train de mûrir son plan. Interviewé samedi par WalfTv, la Rts et la Rfm, il est passé à l'offensive contre la +personnalisation du parti, l'absence de démocratie et le titre pompeux de guide de la révolution+ donné à Sonko", écrit Walf.

Pour L'As, "Bassirou Diomaye Faye s'émancipe de Sonko" en déclarant qu'il a "bâti" le parti Pastef de ses "mains".

Selon L'Info, "le chef de l'Etat passe à l'offensive pour imposer son autorité et confiner Sonko au poids de son décret".

L'Observateur note que "dans une sortie maîtrisée, Bassirou Diomaye Faye a levé le voile sur les fractures au sommet de l'État", ajoutant que "derrière la sérénité affichée, une recomposition politique semble déjà en marche".