Sénégal: 'Coupe de l'intégration' - L'ambassadeur du Burkina Faso magnifie la cohésion entre les communautés

Dakar — L'ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal, Saïdou Maïga, a mis en exergue l'esprit de cohésion et de fraternité entre les communautés burkinabè, sénégalaise, nigérienne et malienne, dimanche, à l'issue de la première édition du tournoi de football dénommé "Coupe de l'intégration".

"Ces rencontres de football participent à nouer des relations et à souder les communautés entre elles. Au fil des matchs, nous avons constaté une véritable cohésion entre les Burkinabè, mais aussi avec les Sénégalais, ainsi qu'avec les communautés nigérienne et malienne", a-t-il déclaré en marge de la finale.

Initiée par l'Union fraternelle des ressortissants burkinabè au Sénégal (UFRBS), cette compétition, lancée en mars dernier, a regroupé plus de dix équipes dans un tournoi appelé "Maracana", avec une ouverture assumée à d'autres nationalités pour renforcer l'intégration.

Sur le plan sportif, FEFAS a remporté la finale en battant PAANGA FC sur le score de 3 buts à 2, tandis que Nongtaba s'est adjugé la troisième place en dominant Abs Bceao (3-1).

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Pour le diplomate burkinabè, "l'engouement suscité par cette première édition témoigne de l'importance de telles initiatives dans le renforcement du vivre-ensemble".

Il a rappelé que le Sénégal constitue "un second pays" pour de nombreux Burkinabè, insistant sur les liens historiques et humains forts entre les deux peuples.

"Le fait de se retrouver, de jouer ensemble et d'échanger permet non seulement de mieux se connaître, mais aussi de consolider cette fraternité dans le respect du pays d'accueil et de ses valeurs", a-t-il ajouté, se disant convaincu que ce tournoi sera pérennisé dans les années à venir.

Selon le président de l'Union fraternelle des ressortissants burkinabè au Sénégal, Jacques Valian, "cette initiative visait avant tout à fédérer les différentes associations burkinabè tout en favorisant l'intégration avec les autres communautés vivant au Sénégal."

"Nous avons volontairement ouvert les équipes à d'autres nationalités pour renforcer cette dynamique d'intégration", a dit M. Valian.

Il a fait observer que le sport "est un puissant levier de cohésion sociale et de bien-être", se félicitant du succès de cette première édition, qu'il qualifie de "coup d'essai transformé", avec en perspective la perspective d'organiser cette compétition tous les ans.