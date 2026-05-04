Congo-Brazzaville: Éducation - Des enseignants en formation initiale à l'Enfice

4 Mai 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

La ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr Delphine Edith Emmanuel, a lancé l'année académique de l'Ecole nationale de formation initiale et continue des enseignants (Enfice) à Mouyondzi, dans le département de la Bouenza.

Cent jeunes apprenants admis au concours, qui constituent la toute première cohorte, y passeront trois ans d'études avec un programme fait des cours, stages et évaluations. Le premier semestre est consacré aux fondamentaux et au tronc commun, tandis que le second sur la didactique et la mise en situation professionnelle. « Le lancement de l'année académique marque le lancement de la formation initiale des enseignants », a indiqué la ministre de l'Enseignement supérieur. Elle a assuré, par ailleurs, les enseignants en formation de l'engagement de de l'État à les accompagner.

Il convient d'indiquer que l'Enfice reçoit cette première cohorte d'enseignants pour la formation initiale qui a été inaugurée le 25 mai 2022 par l'épouse du chef de l'État, Antoinette Sassou N'Guesso. Cet établissement est érigé à l'emplacement de l'ancienne École normale des institutrices, construite en 1942, pendant la Deuxième Guerre mondiale comme prison, pour accueillir les partisans du maréchal Pétain qui avaient pactisé avec les nazis. C'est à la fin des hostilités que ces lieux deviendront École normale de l'Afrique équatoriale française et, par la suite, l'École normale des jeunes filles. En 1978, sur ses cendres, est né le lycée de Mouyondzi.

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