Congo-Brazzaville: Métiers de l'audiovisuel - La 6e édition de la session de formation prévue en août prochain

Le président de l'Association des techniciens professionnels de l'audiovisuel, Bienvenu Sax Gampio Pioganth, a annoncé, le 3 mai à Brazzaville, la tenue du 17 au 31 août prochain, au Centre national de radio et de télévision (CNRTV), de la 6eédition de la session de formation aux métiers de l'audiovisuel.

Dénommée « Promotion Ildevert-Mesmin-Akoli », l'édition 2026 de la série des formations sera placée sur le thème « La création d'un studio TV et le montage de projet ». Selon son initiateur, Bienvenu Sax Gampio, cette édition sera dédiée à Ildevert Mesmin Akoli, un expert en gestion de la politique économique.

Membre cofondateur du Conseil africain des médias, à Malabo en 2013, le président de l'Association des techniciens professionnels de l'audiovisuel organise depuis quelques années cette série de formations qui réunit chaque fois près d'une centaine de jeunes. Le but étant, entre autres, de doter les participants, en majorité des étudiants, des connaissances nécessaires sur les métiers de l'audiovisuel.

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Notons que les premières éditions de cette série de formations ont engendré des entrepreneurs qui ont, à leur actif, des très petites et moyennes entreprises. Initiatrice du projet, l'Association des techniciens professionnels de l'audiovisuel a créé en octobre 2024 la chaîne de télévision en ligne TPAV média. Une chaîne qui émet jusqu'à ce jour grâce, entre autres, à l'apport de ces jeunes qu'elle a formés.

Faisant partie de la 30e promotion de la formation de base et de la 7e promotion stage avancé au Centre d'entraînement des communicateurs africains en Egypte, Bienvenu Sax Gampio Pioganth met, chaque année, à la disposition des jeunes congolais, les connaissances qu'il a acquises au pays des pharaons.